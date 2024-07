Patricia Bullrich reveló la postura que tomará Javier Milei tras las amenazas de Irán

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a las amenazas de Irán contra el Gobierno de Javier Milei y aseguró que el presidente no se va a retractar de su posición en contra del terrorismo.

"Milei no se va a retractar. Nosotros no hablamos con grupos terroristas", recalcó la funcionaria. Sin embargo, aclaró que el Gobierno "está investigando" si se trata de una información veraz o de una "fake news".

"No está muy clara la amenaza", señaló en comunicación por Radio Mitre y agregó: "Es un diario iraní, la fuente no es muy clara. No tenemos certeza de que ha sido así. Estamos investigando si es una fuente confiable o alguien del Gobierno iraní".

En una editorial, Tehran Times, un diario vinculado al régimen de la república islámica, advirtió una posible represalia hacia el libertario "en el momento adecuado".

"Sin duda, Teherán no olvidará las políticas antiiraníes de Buenos Aires", sostiene la columna y alertó que el país islámico, "en el momento y la posición adecuados, impondrá su propio juego al enemigo y le hará arrepentirse de su enemistad con Irán".

La nota toma mayor relevancia luego de que MDZ publicara que el presidente había decidido ampliar su seguridad personal, a raíz de las crecientes amenazas marcadas por su relación con el judaísmo, la guerra de Israel con Hamás y el proyecto de Juicio en Ausencia, lanzado días atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

De todas formas, la ministra descartó que el presidente tenga un refuerzo en la seguridad luego recibirse las amenazas. "No estamos reforzando la seguridad del Presidente, la seguridad está bien y es la adecuada", completó.