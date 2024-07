Caso Loan: la preocupación de la Municipalidad de 9 de Julio tras la desaparición

A 33 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino de 5 años que fue visto por última en un almuerzo el 13 de junio, se levantó el secreto de sumario de la causa y se conocieron algunos detalles sobre lo que sucedió durante los procedimientos investigativos. Esto dejó un hilo suelto de la Municipalidad que llamó la atención.

De la primera declaración de Laudelina Peña, tía del menor, que plantó el botín en el monte a pedido de Caillava y que dijo que a Loan lo habían atropellado y habían escondido el cuerpo, se desprende una llamativa información acerca de su vínculo con el personal de la Municipalidad de 9 de Julio y la reacción que habían tenido desde ese lugar durante los primeros días de la búsqueda de Loan. Laudelina actualmente está detenida e imputada por sustracción de menores.

Según consta en el acta de declaración indagatoria de la mujer, correspondiente al 5 de julio, fecha en la que quedó presa por orden de la jueza Cristina Pozzer Penzo, ella repasó la secuencia del 13 de junio del mismo modo en el que lo hizo el 29 de ese mes ante un fiscal sin competencia en la causa.

Básicamente dijo que había plantado el botín de su sobrino en el lugar donde fue posteriormente hallado y que lo había hecho “a requerimiento de María Victoria Caillava, luego de que supuestamente la imputada y su marido, Carlos Pérez, hubiesen embestido al menor de edad en la curva de acceso a la vivienda de Catalina Peña, ubicada en el Paraje Algarrobal, mientras se retiraban a bordo de su camioneta blanca marca Ford modelo Ranger, dominio AD595EH, alrededor de las 14.30 horas del día de la desaparición”.

Que, además, “le habría ordenado que no contara nada, amenazándola de muerte tanto a ella como a su familia y, con posterioridad, la habría citado en la escuela abandonada 830, ubicada a 400 metros aproximadamente de la vivienda de Catalina, para hacerle entrega del botín izquierdo que Loan llevaba puesto ese día, a fin de que lo colocara en un lugar 'donde lo iban a encontrar después'”.

Peña también contó que mientras lo ponía en el campo Caillava le habría dicho que “el comisario (Walter Maciel) ya sabía”, que fuera y lo guardara “en un lugar lejos” donde lo encontrarían “después”. Según la mujer, Caillava no le indicó un lugar específico del monte, sólo “que lo dejara lejos” y repitió que hizo todo eso porque estaba amenazada.

Pero después de varias pesquisas la Justicia duda de estas amenazas. Según el acta de declaración, "de las pruebas recabadas hasta el momento, no habría evidencia alguna de que se hubiera encontrado amenazada". Para esto se consideran varios factores, algunos con especiales vínculos políticos.

El 19 de junio, seis días posteriores a la desaparición de Loan, la hija de Laudelina habría enviado a Caillava imágenes del almuerzo en la casa de Catalina Peña presuntamente a pedido de su madre, con el siguiente mensaje: “Hola tía Vicky me dijo mi mamá que te pase las fotos”. La llama tía.

En segundo lugar, según surgiría de las comunicaciones telefónicas interceptadas del teléfono de Laudelina, el día 20 de junio de 2024 mantendría una conversación con un sujeto masculino no identificado, a quien le preguntaría si podía trasladar a su hija Macarena al día siguiente a las 9 de la mañana a la sede de la Fiscalía provincial para declarar. Este respondería: “Sí porque (en) las camionetas de la Municipalidad están prohibido moverse, solo esa que está ahí, tienen prohibido por el abogado del intendente, totalmente prohibido porque están con miedo que le planten cualquier cosa la policía, porque el intendente salió anoche en contra de ellos porque no encuentran al nene”.

Por esto, para la Justicia "aparecería como relevante que Laudelina recurriría a los recursos de la Municipalidad, para la que trabajaría Caillava, para lo que sería el traslado de su hija a prestar declaración testimonial".

Loan Peña desapareció el 13 de junio. Foto: Archivo MDZ.

Los detenidos y las imputaciones

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo imputó este martes a los siete detenidos por la desaparición del niño Loan Danilo Peña, por el delito de sustracción de menores, en una jornada en la que se levantó el secreto de sumario.

Laudelina Peña, la tía política del menor, su pareja, Antonio Benítez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, el ex comisario Walter Maciel, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez conocieron a través de una audiencia virtual por qué fueron acusados en la causa que investiga el extravío del pequeño de 5 años.