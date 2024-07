Omar De Marchi busca gravitar en Buenos Aires y pierde influencia en Mendoza

Tras la salida de Nicolás Posse del gabinete nacional, todo indicaba una reestructuración en la que no había lugar para el cargo de Omar De Marchi. Sin embargo, desde el entorno del dirigente del PRO aseguraron que el lujanino continúa a cargo de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, puesto que tiene como fin articular negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso.

Nicolás Posse y Omar De Marchi.

Además, la relación de Omar De Marchi con el presidente -que empezó cuando ambos eran diputados nacionales- se mantiene intacta. De hecho, Omar De Marchi fue uno de los mendocinos que estuvo presente en Tucumán para presenciar la firma del Pacto de Mayo.

La situación no es la misma en Mendoza donde su influencia en La Unión Mendocina (LAUM) se ha ido desdibujando desde que perdió las elecciones provinciales contra Alfredo Cornejo y se unió a las filas del presidente. Por otro lado, en el PRO mendocino no tiene el liderazgo de hace años.

Omar De Marchi junto a Gabriel Pradines el día de las elecciones internas del PRO mendocino.

La última vez que estuvo en la provincia fue el 30 de junio para acompañar a su sector en las convulsionadas elecciones internas. “Es un referente, acompaña, pero no está en las negociaciones puntuales, nos deja mucha libertad”, explicó el flamante presidente del PRO en Mendoza, Gabriel Pradines.

Desde hace meses, Omar De Marchi tampoco es el referente principal de LAUM, el frente electoral que armó junto al radical Daniel Orozco para competir en los comicios provinciales. Sus dirigentes se han mantenido unidos como oposición provincial pero evitan hablar de la situación en la Nación para no entrar en contradicciones. En este escenario puramente local, el funcionario de Javier Milei no tiene cartas para jugar. No participa de las reuniones, no es fuente de consulta, ni está en el armado de la estrategia en la Legislatura.

Etapa para fortalecer antes de las elecciones

Tanto en el PRO como en LAUM hablaron de un periodo de fortalecimiento del partido y del frente, respectivamente. “No es momento de tomar decisiones porque aún quedan algunas instancias judiciales. Vamos a caminar y transitar este tiempo para fortalecer el PRO. Hablar con concejales, legisladores, dirigentes en toda la provincia”, comentó Pradines. La asunción formal será en un acto modesto las próximas semanas.

Por su parte, desde LAUM también resaltaron que están en un periodo de fortalecimiento del frente. “Nos reunimos cada 15 días . Coordinamos temas provinciales. Ahora estamos con todo lo que tiene que ver con el campo, la eliminación de la lucha antigranizo, el IDR. El oficialismo quiere un cambio en la matriz productiva”, dijo Jorge Difonso.

La Unión Mendocina.

En el mismo sentido, Germán Vicchi destacó la tarea de los dirigentes del LAUM. “La mayoría somos nuevos en la política, tratamos de hacer la mayor cantidad de aportes a los proyectos que se tratan en la Legislatura para enriquecerlos. Vamos aprendiendo la articulación legislativa y con los municipios”, dijo el dirigente del PRO.

“Nos enfocamos en lo local, en lo provincial. Somos un frente nuevo, un año nada más y nos estamos conociendo y armando la red de confianza”, agregó.