Niegan un conflicto entre Javier Milei y Lula da Silva: "No hay ningún drama"

El embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, le bajó el tono al pedido de consultas que solicitó el presidente brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, al revelar que "no hay ningún drama" y que la solicitud responde a las intenciones del país de reconfigurar la estrategia para profundizar la relación con la Argentina.

"No es una llamada a consultas tradicional. La intención es venir a Brasilia a hablar con el Presidente, el canciller y otros ministros para ver cómo llevar adelante la relación con la Argentina que está cambiando de una manera muy profunda y cuya relación con Brasil es estratégica", sostuvo en declaraciones radiales.

En la misma línea, aclaró: "No hay ningún drama. Una llamada para consultas tradicional no tiene fecha de vuelta y la semana que viene estoy en Buenos Aires. No es una llamada de enojo, es para mapear oportunidades con esta nueva Argentina".

A pesar de las nuevas críticas del libertario contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT), el embajador reveló que las relaciones entre ambos países están muy bien y que las diferencias presidenciales no afectan el intercambio práctico entre las naciones.

"Es obvio que tienen visiones de mundo, ideologías y perspectivas distintas, la idea es que pueda hablar al más alto nivel para identificar formas de llevar adelante la relación más allá de las cuestiones entre los presidentes", especificó desde Brasilia.

Asimismo, reveló que mantiene una excelente interlocución con la canciller, Diana Mondino, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con varios ministros. "El trabajo de la embajada siguió sin ningún quiebre. El tema de los presidentes es encapsulado dentro de la relación", puntualizó.

"El sentido es que hoy la Argentina cambia, hay una cambio profundo en términos económicos, de gestión del Estado y por la importancia de la relación la idea es venir, conversar un poco sobre lo que pasa y buscar, en este nuevo escenario, las maneras de seguir profundizando las relaciones", desarrolló.

Por último, el embajador evitó fechar un intercambio entre Lula da Silva y Javier Milei, y pidió "no forzar nada". "Se van a encontrar cuando se tengan que encontrar", concluyó.