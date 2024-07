El economista que más escucha Javier Milei dejó una fuerte definición sobre la salida del cepo

El economista Juan Carlos de Pablo aseguró que la salida del cepo cambiario no es prioritario, en medio de la presión que ejerce el mercado contra el tipo de cambio paralelo y el aumento en el riesgo país.

"La política económica son puras prioridades y la verdad que sacar el cepo no es prioritario. Muchas las cosas que yo escucho es una maravilla que ocurría, la verdad la relación causal no la entiendo", explicó de Pablo.

En declaraciones a Splendid 990, el economista amigo de Javier Milei negó además que la permanencia del cepo impida la llegada de inversiones al país.

"No puedo entender por qué un señor que está interesado en hacer una inversión directa va a condicionarse a sacar el cepo", señaló el analista en medio de una semana clave tras el inicio de la política de "emisión cero" que busca implementar el Gobierno.

"Me dicen que si usted no está interesado en ponerse a trabajar en una fábrica de autos, entre que toma la decisión de sacar el primer auto, pasan cuatro años. Acá, en cuatros años, sacamos el cepo, lo ponemos, lo sacamos, lo sacamos. No me diga que este tipo de gente me va a condicionar a sacar el cepo", completó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó semanas atrás la segunda etapa del plan económico con el traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro Nacional y sin fijar una fecha para la salida del cepo.

De esta manera, el Gobierno intenta liberar a la entidad monetaria para establecer su propia política monetaria, como la tasa de interés sin tener la espada de Damocles de la renovación de la deuda.