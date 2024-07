Tras los incidentes en Palmares, solicitaron una perimetral para los Bento

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el abogado y periodista Jorge Caloiro narró detalladamente qué fue lo que ocurrió el sábado por la noche en Palmares, lugar en el que fue agredido por familiares del exjuez federal Walter Bento. Caloiro denunció por amenazas y lesiones a la esposa de Bento, Marta Boiza, y a su hijo mayor Nahuel Bento. Además, solicitó una perimetral para evitar que se acerquen a su familia y dijo estar preocupado por la prepotencia y la violencia con la que lo abordaron en un lugar público y a la vista de todos.

"Cuando hice la denuncia me preguntaron si tenía miedo. Yo les dije que miedo y plata nunca tuve, pero estoy muy preocupado. Me preguntaron si creía que las amenazas las podían llevar a cabo y les dije que estaba claro porque ya las habían llevado a cabo la mujer y el hijo mayor. Estoy preocupado por mí, por mi familia. Con esa tamaña causa penal que me hayan patoteado como me patotearon adelante de todo el mundo en un público me genera realmente una preocupación importante", manifestó Jorge Caloiro y recordó que desde el inicio de la causa es hostigado por Bento y su defensa.

A raíz de ello, denunció penalmente a Marta Boiza y Nahuel Bento, pero también solicitó que se instrumenten medidas para prohibir que se acerquen nuevamente a él y su familia. "He pedido una perimetral para toda la familia Bento. Me atendieron muy bien en el Ministerio Público Fiscal, pero bueno, veremos ahora que sean ágiles y rápidos. Es importante que secuestren las cámaras de Palmares, que tiene cámaras por todos lados, y además que le que los imputen rápidamente y que les impongan una restricción de acercarse a mí o a mi familia", esgrimió.

El video de la agresión

Según narró en el programa Uno Nunca Sabe, el episodio se registró el sábado a las 21.30 cuando Jorge Caloiro tomaba un helado junto a su pareja y su hija en el centro comercial. "Veo una mujer que para y me clava la mirada. Primero, yo no la reconozco. Yo a Marta Boiza la conocía morocha y esta mujer estaba rubia. Me empieza a hacer señas con sus dedos llevándoselo a los ojos y luego me señalaba. Como yo no me doy cuenta quién era, pensé que era alguna abogada conocida. Hasta que me dice: 'Ya vas a ver lo que te va a pasar'", recordó. En ese momento, apareció en escena Luciano Bento, el hijo menor del matrimonio, y el clima se espesó.

"Yo le digo: 'Decime de nuevo lo que me dijiste. ¿Por qué me estaba señalando? Decime lo que me dijiste'. Y ahí se va ella y el hijo se pone en el medio, me dice un par de cosas como 'seguí haciendo ilegalidades con Vega' y ella se vuelve para querer golpearme. Yo tenía el teléfono en mi mano izquierda. Y bueno, me vino a pegar y me pegó. Yo me tapaba la cabeza con la mano, con la mano derecha, ella me pegaba y yo intentaba filmar esta locura. Yo con mi hija, con mi mujer en Palmares en plenas vacaciones de invierno", adhirió Jorge Caloiro en MDZ Radio.

"Luciano, que es el hijo más chico del juez Bento, intentaba de sacarla a ella de la escena y de frenarla. Siempre intentó, sacarla a la señora de la escena. Pero me golpeaba y demás. Yo me tapaba la cabeza y de repente veo que está en el piso gritando muy fuertemente. Nadie entendía que le había pasado", adhirió.

Pero la situación no terminó allí. Luego de ese altercado, Caloiro afirma que fue golpeado por atrás por el hijo mayor del matrimonio, Nahuel Bento. "Yo termino de filmar y empiezo a llamar al 911. Cuando me atienden, y entre que estoy hablando, siento tremendo viaje. Voy a parar al piso y me dicen: 'te voy a matar, hijo de puta'. Cuando me doy vuelta, me paro y miro, sale corriendo el cobarde Nahuel Bento, que no estaba en la escena. Se ve que cuando ocurrió la locura que ocurrió el sábado lo han llamado. Ellos viven todos ahí en Palmares y siguen saliendo como si fueran los dueños de Mendoza, como si no pasara nada", aseveró Caloiro.

"Están imputados por graves delitos pero lo cierto es que están por la calle y salen como si nada. La impunidad que sienten es increíble y la impunidad que sienten hace que me hayan amenazado, que me hayan cagado a trompadas. Y además de eso, este me haya hecho pasar un momento de mierda a mí y a mi familia", lamentó.

Por último, reconoció que no es la primera vez que se cruza en un lugar público con los hijos del exjuez, pero aclaró que hasta entonces no habían existido agresiones que fuesen más allá de una mirada desafiante. "Yo inclusive tengo la mala suerte de que a mi gimnasio también van los dos hijos de Walter Bento. Nos hemos cruzado muchas veces y en algún momento hubo alguna mirada desafiante, pero no había pasado de ahí. Pero bueno, el sábado ella claramente perdió todos los estribos. Claro, la rabia que tiene es tan grande porque antes a esta altura de año estaban siempre en Miami y ahora no pueden salir de Mendoza, tienen todos los bienes embargados, perdieron todos sus trabajos", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: