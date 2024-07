Alfredo Cornejo habló del aumento del boleto y afirmó que sigue siendo bajo

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio detalles del aumento del precio del boleto que a partir del 18 de julio pasará a costar 650 pesos. Según manifestó el mandatario, aún con este nuevo incremento el valor sigue estando por debajo de otras ciudades como Córdoba y Rosario. "Esas son las ciudades con las que debemos compararnos y estamos muy por debajo. Allí ya está en 800 y 900 pesos por el mismo tramo", subrayó.

El gobernador recordó que según se determinó en la última audiencia pública el costo real del boleto es de 1.750 pesos y que la provincia financia esa diferencia mediante subsidios para "mantener un precio del boleto razonable" para los ciudadanos. "Y desde que se hizo la audiencia pública, de los 1750 pesos, hemos tenido dos aumentos del combustible y hemos tenido un aumento del dólar. Dos cosas que influyen sobre la ecuación económica del precio del boleto", adhirió dando a entender que incluso ese valor ya ha quedado desactualizado.

"Ojalá la economía se estabilice y el precio del combustible no se mueva y el dólar no se mueva y los insumos del transporte no se muevan y entonces no será necesario aumentarlo. Ahí se irá recuperando el salario y más gente podrá pagar el boleto y así...", explicó Alfredo Cornejo en referencia al impacto que la inflación sigue teniendo en el sector.

Además, puso énfasis en que Mendoza hace un esfuerzo grande por mantener las gratuidades existentes. "De los 650 pesos que se va a pagar, solo 300 pesos van a parar al sistema público en general. O sea, lo que recaudamos son 300 pesos porque paga el resto de las gratuidades, que son muchas, o el resto de los abonos, que son muchísimos", calculó el jefe del Ejecutivo y se jactó de que en Mendoza se hacen 800.000 transacciones diarias en el sistema de transporte público.

"Mientras se pueda y se mantenga una buena administración del fisco provincial, del gobierno provincial, vamos a seguir subsidiando, porque creemos que es un subsidio positivo subsidiar el transporte público para que la gente tenga movilidad. Y también lo estamos subsidiando y con porcentajes altos al interurbano", concluyó.