Pobreza en Argentina: por qué Carlos Maslatón coincidió con el cuestionamiento de Guillermo Francos

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, brindó declaraciones al medio español El País y, en un tramo de la entrevista, cuestionó que el nivel de pobreza en Argentina haya alcanzado el 50%. En ese orden, el abogado y analista financiero Carlos Maslatón -quien suele criticar en duros términos al Gobierno del presidente Javier Milei- coincidió con lo expresado por el exministro del Interior.

“Vos recorrés las calles de Buenos Aires, ¿no? Sin duda, no estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, puedo decir que el 50% de las personas que vive en la Argentina no son pobres. No pasa eso”, fueron las palabras de Guillermo Francos.

Y sumó: “Salgamos a caminar y decime si vos ves el 50% de pobres. Salgamos por donde vos quieras. Si son 50% de pobres significa que esa gente no tiene para comer, ¿no? Pero no quiero meterme en una discusión que por ahí me supera y no tengo la metodología”.

Lo manifestado por el funcionario se da días después de que saliera a la luz el informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), el cual arrojó que el primer trimestre terminó con un 55,5% de la población pobre. Además, desde la entidad privada señalaron que la indigencia pasó del 9,6% al 17,5% en los mismos meses. Esto significa que casi 25 millones de personas que viven en las principales ciudades del país, no superan la línea de la pobreza, establecida a partir de la Canasta Básica Total.

Tras lo expresado por Francos, Maslatón -de fuerte presencia en las redes sociales- opinó: "Por supuesto que no, lo digo desde hace años y solo recibo puteadas. Argentina tiene muchos menos pobres de los que se calcula. El año pasado me puteó por esto el escriba de Trebucq y le dije 'cuando gobierne Milei no vas a poder difamar más con esta consigna demagógica'".

El posteo de Carlos Maslatón.

"Francos ahora lo confirma. Conozco países del 40, 50, 70% de pobres. Argentina ni remotamente se compara. Sí creo en un 25%, lamentable igual. Por qué lo calculan mal? Dos razones: 1) La economía barrani es descomunal, por suerte, y no la registran debidamente; 2) El nivel de vida de un país no depende solo de los flujos del PBI sino del stock de bienes existentes incluidos los líquidos financieros, este aspecto no lo ven los economistas, y en Argentina hay medio trillón USD de bienes ocultos que compensan con su efecto sobre la actividad real la debilidad crónica de los flujos del PBI", comentó Maslatón, quien supo ser aliado de Javier Milei en la campaña legislativa de 2021 que le otorgó una banca en el Congreso al actual jefe de Estado.