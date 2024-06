Molero: "La Pampa no entiende del manejo del agua"

Alejandro "Jani" - como le llama la gente cercana- Molero cumplió el sueño que tenía de niño: ser intendente de General Alvear. En diálogo con MDZ cuenta sus proyectos que ya tienen los primeros resultados porque busca para la gestión concreción, dar respuestas, que sumen en la vida cotidiana de la gente.

Claro que hay temas que lo preocupan: el trabajo y el déficit habitacional de quienes viven en su departamento. Pero además, en esta Entrevista con MDZ, relata el trabajo en conjunto que está haciendo con el resto de los intendentes sureños (Omar Félix de San Rafael y Celso Jaque de Malargüe) para defender las aguas del río Atuel por el histórico debate con La Pampa que en estos días volvió a reflotarse.

- ¿Qué sensaciones tiene luego de estos primeros meses frente a la comuna?

- En primer lugar, la sensación en lo personal de haber logrado un sueño que tenía desde muy joven, desde hace muchos años. Desde niño soñaba con ser intendente, y le decía a mis compañeros del colegio que quería ser intendente.

- Es decir que ante la pregunta sobre qué quiere ser cuando sea grande, ¿Usted respondía que quería ser intendente?

- Claro, los torturaba con eso (risas)... entonces creo que la primera sensación es de estar donde donde quiero estar, donde me gusta estar, gestionando y que seguramente es una mis principales vocaciones. Después, contrariado, porque pienso que se luchó tanto por llegar y que nos toque en un momento como el que vivimos y con todas estas dificultades y las incertidumbres por delante también generan alguna sensación distinta. Por último con mucho optimismo, soy una persona optimista y y creo que finalizando el año vamos a poder capitalizar esas oportunidades. Nosotros ya estamos viendo que empresarios foráneos están viendo la posibilidad de invertir.

- Vimos que anunció una inversión un empresario japonés...

-Hay un empresario que están poniendo una planta de procesado de alfalfa que exportan fundamentalmente a países árabes. El reciente convencio de la pulpera Fénix, que es la más importante, con Mc Donald, nos permitirá más mano de obra y y ya están exportando a más de sesenta países en el mundo. Este empresario japonés es uno de los más importante de Japón. Se trata de la principal empresa productora de hortalizas y verduras en el Japón. Tiene más de mil empleados. Es una empresa que ha adquirido aproximadamente seiscientas hectáreas en nuestro departamento y que las quiere poner a producir rápidamente. Son indicadores de una recuperación productiva de una zona que viene de muchos años de depresión económica estamos trabajando para volver a poner en valor la potencialidad productiva que tiene Alvear. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Pese a que la gestión anterior era de Cambia Mendoza, usted tiene su propia impronta.

-. Sí, tenemos estilos diferentes, somos personas muy distintas en varios aspectos pero con lo que tiene que ver en la gestión , nosotros entendíamos que venía una etapa de no hablar de proyectos en los que su desarrollo y concreción es muy difícil de lograr. Quizá sirven para entusiasmar a la ciudadanía detrás de proyectos importantes pero que después terminan siendo una gran defraudación para la gente que siente que nada se pudo lograr. Entonces nosotros hemos hecho hincapié en en recuperar oportunidades para la gente de Alvear. Oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo. Y que son tangibles y que son realizables y en el corto plazo. Eso habla de recuperar la confianza y la credibilidad de la gente.

-¿Cuáles son los mayores reclamos que le hacen los vecinos? Que por cercanía puede escucharlos más seguido que otros jefes comunales de ciudades.

- Así es,en los pueblos más pequeños, la gente no separa entre estado municipal, provincial o nacional. La gente tiene problemas con seguridad y acude al municipio, lo mismo con educación. Y si tiene problemas con el Anses o el PAMI va al municipio. Los principales reclamos tienen que ver con lo laboral. Los departamentos del interior de la provincia tienen un gran déficit en lo que respecta a oportunidades laborales. Terminó la cosecha y el invierno se ha terminado una época sumamente difícil porque no hay demandas de puestos de trabajo de ningún tipo. Ni efectivos, ni en blanco, ni changas. Además, los déficits que creo que son generales pero que en mayor cuantía impacta en nuestros departamentos que es lo habitacional. La gente va a pedir que lo ayudemos a lograr una vivienda. Están viviendo en condiciones muy lamentables para vivir, con materiales que tienen, que eso le da precariedad a la vivienda entonces quieren construir un hogar claramente con mejores condiciones.

- Es un tema difícil para un municipio, incluso hoy para la provincia.

- Es así, nosotros hoy tenemos sólo un barrio en ejecución de 24 viviendas y estamos construyendo módulos, que son soluciones habitaciones con lo poco que tenemos. Pero cada vez son más las familias que demandan una vivienda. Creo que la posibilidad de que la banca privada pero también los organismos que financian viviendas vuelvan a mirar la posibidad de financiar casas en condiciones favorables, creo que va a descomprimir mucho. Creo que a futuro habrá mayor oferta para quienes tiene la posibilida de tener un salario, acceder a un credito y los que no, tener la posibilidad de tener liberada la herramienta la construcción de orden social.

- ¿General Alvear tiene alguna obra inconclusa tras la paralización de la obra pública por parte del Gobierno nacional?

-General Alvear no tenía ninguna obra financiada por la Nación. Hay una obra cuya culminación es fundamental que está en un 90% de avance, que si bien es una obra gestionada y ejecutada por el municipio de San Rafael con fondos nacionales, que es el gasoducto. Necesitamos que se termine. Nos da posibilidad no sólo al vecino sino a industrias futuras o establecidas de tener el servicio de gas natural. Hoy no hay factibilidad para que esto ocurra. Es una obra financiada por la Nación que se descontinuó faltando el 10%, es decir, nada y que para nosotros es clave.

-¿Cómo están viviendo estos momentos del conflicto con La Pampa que no sólo los involucra a ustedes como jefes comunales del Sur sino también a la sociedad?

- Más allá del desarrollo del Sur de la dependencia del Atuel, General Alvear es un pueblo que se nutre para el consumo humano y la producción del río Atuel. Ante los ataques de los reclamos por las aguas de ese río, nos hace redundar esfuerzos, juntarnos, estamos trabajando con los tres intendentes en conjunto para demostrar algunas cosas que a través de la historia no se hablaron con claridad. No fue Mendoza quien reguló el rio Atuel, lo hizo la Nación a través de la construcción de Nihuiles. Después en 1984 se lo cedió a la provincia, pero sí los mendocinos hemos sido capaces por cultura, esfuerzo y trabajo de transformar a la provincia de Mendoza en el principal poductor vitícola del país. El segundo hortícola de la Argentina. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Todo esto, contra una provincia de La Pampa que no entiende del manejo del agua, que no le da valor al agua y que solamente se nutre de las lluvas que son cuantiosas y que le permite producir y formar parte de la zona núcleo de la producción de oleaginosas de Argentina. Nunca han sabido en la historia aprovechar los ríos y sólo reclaman o quieren quitarnos partes del río para conservar humedales que en su momento se secaron y tiene sólo contenido medioambiental. Ahí está la disputa. Mendoza ha hecho enormes esfuerzos, muchas obras de infraestructura para cuidar el agua y evitar la infiltración, le hizo un acueducto de agua mineral que va desde Punta del Agua hasta La Pampa. Esas comunidades no sólo consumen agua mineral sino que además, la envasan, la venden y la comercializan. Hemos hecho a lo largo muchísimos esfuerzos contra una provincia que no ha hecho ningún esfuerzo.Cuando nos resarcíamos por el tema de la producción industrial de provincias vecinas, planteamos hacer Portezuelo del Viento para regular el único río y el más caudaloso como es el Rio Grande. Ellos la plata la gastaron en gastos corrientes y no hicieron ni una sola obra de desarrollo.

Son dos provincias hermanas, con la cultura de algua muy distintas. La de cuidar el agua o la de esperar que llueva.

- Ellos levantan la bandera de que Mendoza le roba el agua a La Pampa

-Ese es el principal problema para ponernos de acuerdo con este tema que es histórico. Ellos se transformaron y embaderaron con este tema, les sirvió, ganaron elecciones. Pero a su vez, hicieron un proceso de 40 años años de adoctrinamiento en las escuelas diciendo que por culpa de Mendoza que les robó un río no han podido desarrollarse como provincia. Ahora les cuesta volver sobre sus pasos, cambiar el discurso y sentarse en una mesa para discutir las obras que nos permita recuperar esos humedales. Hay más de 160 kilómetro para que lleguen las aguas del Atuel a la La Pampa, necesitamos impermealizar la traza del río seco.

