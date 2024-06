Avales truchos en La Libertad Avanza: cómo saber si mi firma aparece en las actas

En la última semana, la diputada nacional Lourdes Arrieta y su equipo se han vistos envueltos en varios escándalos. El más reciente fue el despido del ahora extitular del PAMI en Mendoza, Carlos Soloa Vacas, quien luego de ser apartado de su cargo, criticó a la legisladora. "Me echaron por no cumplir con sus caprichos", aseguró.

Pero existe un problema aún mayor para Arrieta que ya se encuentra en la Justicia y hasta podría dejarla afuera del Congreso. Y es que, con el fin de conformar el sello La Libertad Avanza en Mendoza, la legisladora presentó una lista de avales en donde se incluye a personas que ya han fallecido y a otros que niegan haber firmado las planillas.

El escándalo comenzó en abril cuando dirigentes del Partido Libertario, enfrentados con Lourdes Arrieta, denunciaron que había personas fallecidas en la nómina de avales que la diputada había presentado ante la Justicia Federal para conformar el partido político La Libertad Avanza. Lo mismo esgrimían desde el sector que encabeza el abogado Alejandro Barraza, quien también presentó los papeles para inscribir ese mismo partido político.

Las listas están labradas por el hermano de la diputada nacional, Martín Arrieta, que es la mano derecha de la legisladora y participa activamente en el espacio. Según consta, él certificó la validez de los avales presentados por lo que su situación sería compleja.

Es justamente desde uno de estos espacios libertarios que están enemistados con Arrieta que se lanzó una web para que los ciudadanos puedan consultar si forman parte del listado.

"Si encontrás tu apellido, nombre y DNI en los listados y no has firmado ninguna ficha, dejanos tus datos en el enlace a continuación", indica un cartel en la página mendozaconmilei.com.ar. Luego remata: "Si estás adherido y no firmaste ninguna ficha, te falsificaron la firma".