La confesión de Juan Grabois luego del duro cruce con Leila Gianni

El dirigente social Juan Grabois reflexionó sobre el escándalo que protagonizó con Leila Gianni, la subsecretaria de Legales de Capital Humano, antes de la audiencia por los alimentos almacenados: "Si yo pudiera volver el tiempo atrás no me hubiese enganchado en esa discusión. No estoy feliz ni contento con lo que pasó. Preferiría que no hubiera sucedido”, expresó Grabois.

El exprecandidato a presidente de Unión por la Patria dijo que, a pesar de hacer una autocrítica sobre su accionar tiene "atenuantes": "Uno es que yo tengo sangre, y otro es que el formato del debate público que se impuso hace muchos años es así. Es muy difícil frente al planteo de chorro, gerente de la pobreza, etcétera, contestar como un caballero inglés. Y lo tercero, que es algo que me quedó de chico y lo tengo que cambiar, que es ‘al loco, loco y medio’”.

“Ellos han ganado mucho terreno haciendo bullying desde todo punto de vista. Entonces vos te morfás el bullying porque querés ser más o menos civilizado. Tengo una contradicción que no puedo terminar de resolver, que es cómo abordar una situación de estas características, que implica la provocación de representantes del Estado y tener que quedarme ahí modosito. Tampoco me gusta lo otro, hay que buscar un equilibrio. Ya lo voy a encontrar”, lanzó.

Sin embargo, Grabois volvió a cruzar a Gianni y dijo que "hoy la que maneja el Ministerio de Capital Humano es Leila Gianni". "(Sandra) Pettovello no aparece, no habla, está escondida”. Y, con cierto desprecio, subrayó que “esta chica (Gianni) fue cristinista, albertista, massista, macrista, libertaria”.

Sobre el fallo, en diálogo con La Nación +, el dirigente social dijo que fue "una grata sorpresa el fallo" que ordenó entregar los alimentos que estaban por vencerse: "Esperaba otra cosa porque todos sabemos que hay un nivel de sobrepolitización del Poder Judicial que a veces puede ir para un lado, a veces para el otro. En este caso, creo yo, que sirvió como un resorte institucional frente a una injusticia evidente”, afirmó.

Gianni comenzó a tomar cada vez más relevancia en la escena pública tras el escándalo de los alimentos.

También Grabois dijo que los "que mintieron permanentemente son ellos”. E hizo un recorrido por las declaraciones de funcionaros del Gobierno. “(Guillermo) Francos dijo en diciembre ‘dejaron los galpones vacíos el gobierno anterior’ cuando hubo una catástrofe en Bahía Blanca. Después dijeron que no se iba a vencer la comida y no había comida por vencer. Después dijeron que era solo yerba. Pero no era solo yerba. Ahora dentro de un rato vamos a ver si entra en desobediencia o no. El fallo es muy contundente. Dice ‘señora Pettovello, o cumple o acá incurre en el delito de desobediencia’”.

Sobre las irregularidades, Grabois confesó que existieron en los movimientos sociales y que había sanciones para los que no iban a la marcha: "No solamente está documentado. Yo escribí dos libros, en los que describo mecanismos de abuso de poder dentro de las organizaciones sociales. El trigo y la cizaña crecen juntos en todos lados y uno no puede negar la realidad pero muchos menos utilizar una muestra no general para hacer una falacia de generalización, demonizar y estigmatizar", sostuvo Grabois.

“En última instancia es joderle la vida no a las organizaciones, sino a la gente que en gran medida por la exclusión social, porque el Estado no llega y el mercado tampoco, dependen de esos procesos organizativos de los cuales la gente formó parte. Que eso se desvía en algunos casos y se convierten en estructuras opresivas, sucede como sucede en otras estructuras”, agregó el fundado del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Massa y Guzmán

Grabois confesó que fue uno de los que "boicoteó" a Martín Guzmán, el exministro de Economía, para "poner a (Sergio) Massa" al frente de ese ministerio. "Mi punto de vista sobre la gestión de la economía de Massa es que fue muy mala. Guzmán era mejor ministro de Economía que Massa. Te digo esto y muchos compañeros de nuestro espacio se van a horrorizar. Guzmán era un cuadro técnico solido, además de ser un tipo íntegro”, comparó.

También resaltó que el Gobierno "tiene un nivel de sadismo fuerte" porque "en seis meses el tipo (Javier Milei) prácticamente logra empatar la pobreza de (Mauricio) Macri y Alberto Fernández juntos y lleva de 10% a 18% la extrema pobreza". "Casi la duplica”, dijo y afirmó que “no es en virtud de mala praxis, sino en virtud de un proyecto de miseria planificada donde esa variable es una variable de ajuste que se acepta. Es miseria planificada y aparte es una ideología”.