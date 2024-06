Cuánto cobran hoy los funcionarios con jubilaciones de privilegio

Las jubilaciones de privilegio son un tema de discusión que siempre está sobre la mesa. Ya sea por la exorbitante cifra que percibe la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, equivalente a 147 jubilaciones mínimas, como por el trámite que la Anses le aprobó recientemente al expresidente a Alberto Fernández para que la cobre junto a un monto retroactivo o por el debate sobre si deberían existir o no. Ahora, se sumó un nuevo capítulo a la polémica ya que el presidente Javier Milei presentó una carta a la Agencia Nacional de Seguridad Social para renunciar a la suya que le correspondería en el futuro por ser hoy jefe de Estado.

El organismo publico aceptó la petición a la que Milei definió como “decisión indeclinable”. "Rechazo obtener una jubilación bajo un régimen que no exige aportes ni edad mínimos y me someto al régimen general, al igual que lo hacen todos los ciudadanos. El compromiso asumido por el heroico pueblo argentino para mantener el equilibrio fiscal obtenido no tiene precedentes y ese esfuerzo debe ser compartido por todos", sostuvo el Presidente en una carta en la que, de paso, criticó a "la casta" al referirse a los diputados nacionales por haberse autofijado un aumento salarial.

Pero Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández no son los únicos que cobran jubilaciones de privilegio. La organización Confianza Pública reveló un informe acerca del ranking de estas percepciones. Según ese estudio, Cristina Kirchner percibe $28,1 millones como expresidenta y viuda de Néstor Kirchner; Daniel Scioli, $17,5 millones como exvicepresidente; Mauricio Macri, $13,5 millones; Alberto Fernández, $13,4 millones; Adolfo Rodríguez Saa, $12,9 millones; Zulema Yoma (como exesposa de Carlos Menem) $11,1 millones; Gabriela Michetti, $9,8 millones; Julio Cobos, $9,7 millones; Amalia Guido (hija de José María Guido) $9,5 millones; Inés Pertiné (como viuda de Fernando de la Rúa) $9,4 millones; y Amado Boudou, $4,2 millones.

Informe sobre jubilaciones de privilegio de Confianza Pública.

De acuerdo con la planilla del Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS) de la Anses, 17.754 personas reciben "pensiones de Leyes Especiales" que comprende pensiones otorgadas a presidentes y vicepresidentes de la Nación Argentina, jueces de la Corte Suprema de Justicia, premios Nobel y Olímpicos, primeros premios nacionales a las ciencias, letras, y artes plásticas, precursores de la aeronáutica, pioneros de la Antártida, prelados, sacerdotes seculares, ex obispos y arzobispos, familiares de desaparecidos, primera Conscripción Argentina; ex presos políticos y personas trasplantadas.