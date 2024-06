Argentina y la realidad de vivir en un tsunami continuo

El panorama lo enmarcan el estado ruinoso en que el kirchnerismo dejó el país y la toma del poder por Javier Milei con sus características particulares personales, sus ideas libertarias anarco capitalistas y la falta de equipo con el consiguiente déficit de gestión.

Esta combinación de realidades nos depara día a día situaciones, hechos, decisiones, medidas, conflictos, agresiones, en una sucesión que asemeja la realidad diaria a estar subido a una montaña rusa permanente en medio de un tsunami continuo. Sin tregua ni respiro.

1) Media sanción en diputados de mejora en las jubilaciones: el escenario lucía complicado desde el principio, cuando el presidente se refería a la casta legislativa. El león elevó el tono habitual. Los representantes legislativos son ratas, cuanto menos y actores permanentes de bloqueos y demoras al accionar gubernamental en su respuesta.

En este caso concreto resaltaron dos cuestiones claves:

A) la alianza tácita, con negociaciones previas que quedaron expuestas claramente, pese a las vacuas desmentidas, entre el kirchnerismo y el radicalismo. Difícil de prever e incluso digerir para numerosos radicales de pie. Al margen la obvia adhesión de los Pichetto peronistas boys( los más molestos y enojados con el trato despreciativo, humillante e incluso agresivo en ocasiones que les propina Milei), que se concretó en la media sanción.

B) El costo que significa el aumento de las remuneraciones jubilatorias para el futuro, con argumentación débil de donde provendrían los fondos para cubrir el aumento.

Afirmación necesaria: el ajuste que vienen sufriendo los jubilados hace años es injusto, doloroso y hasta cruel. Se requiere reparación indudable; pero el camino es estrecho y los fondos deben asegurar no continuar en la locura de ahondar el déficit fiscal que a sido una de las causales del desastre actual.

La alianza que superó el 2/3 de votos y modifica para adelante la retribución a jubilados, significa un peligro, según afirma el gobierno, para la columna vertebral de su programa económico; que no haya más déficit fiscal. Innegociable para el gobierno, afirmaron el presidente y el Jefe de ministros. Si no alcanza con el veto, se cortarán fondos de otras partidas. Atentos gobernadores.

2) Rechazo a eliminar las jubilaciones de privilegio: en este caso las alturas de las olas del tsunami permanente fueron impactantes. Obviamente la oposición del kirchnerismo estaba asegurada. Sorprendió la argumentación de Pichetto, especimen camaleónico de un peronismo K difícil de asir y comprender. “Pretenden que un presidente vaya a pedir trabajo a una fábrica” espetó. No sería algo de criticar, ni injuriante, pero no es ese el punto.

Los presidentes que cesan en sus funciones deben tener una jubilación digna de acuerdo a la investidura que ejercieron. La más alta, quizás, dentro del rango de todas las jubilaciones.

No de privilegio ni de los montos que perciben. No afectan los montos que reciben al tesoro ni las cuentas nacionales, pero si sería un buen testimonio y ejemplo para todo el país y en especial para la sufrida clase pasiva que los valores no fueran del monto que perciben algunos favorecidos.

Un delincuente como Amado Boudou recibe jubilación de privilegio y dos retribuciones que completan 15 millones de pesos, la sentenciada por tribunal oral, Cristina Kirchner: Verdadera casta privilegiada y sostenida por la casta legislativa.

3) Los tropiezos vergonzantes de una diputada nacional libertaria mendocina: Por la inmensa adhesión en votos que obtuvo Javier Milei en Mendoza, Lourdes Arrieta, candidata en tercer lugar, accedió inpensadamente a la diputación nacional. Por lo apreciado hasta ahora sin condiciones para la responsabilidad otorgada por el pueblo.

Simbología en su presentación personal de mal gusto: lució en una reunión de comisión en Diputados con un patito sobre su cabeza. Mal gusto kisch al extremo de la ridiculez.

En lo referente a la política de La Libertad Avanza, aparentemente con la anuencia o imposición de Karina, aparece como la jefa en Mendoza. La jefatura la ejerce con su familia; hermano y padre codo a codo. Si los libertarios en general carecen de gestión eficiente, en este caso el estropicio es grande.

En pos de conseguir la constitución de LLA como partido en Mendoza, aparecen como adherentes en las listas presentadas, personas que no tienen esa voluntad ni fueron consultadas, como el caso de Orly Terranova y personas fallecidas, como el padre del ex senador Pablo Priore.( de paso, acabado su deslucido tránsito como legislador, sigue viviendo del estado provincial en un puesto cercano a la vice gobernadora Hebe Casado. Coloca a voluntad amigos y cercanos, en cargos con remuneraciones interesantes). Va a tener Lourdes que brindar explicaciones por la confección de esa lista.

En su condición de jefa máxima libertaria en la provincia, asumido por ella u otorgada esa categoría por Karina, reiteramos, colocó al frente del Pami regional Mendoza a Carlos Soloa Vacas y lo desplazó rápidamente, sin argumentación suficiente. Duró lo que un suspiro. ¿Capricho personal o de algún familiar cercano, imprudencia o manejo desprejuiciado y antojadizo?

Un órgano de importancia,que se ocupa de la prestación sanitaria de adultos mayores, poblado hace años por kirchneristas camporistas que han actuado a su arbitrio y desaprensivamente, requiere de acción inteligente, eficaz y de rigor y precisión milimétrica, totalmente alejada de la que está llevando adelante Lourdes y su grupo familiar íntimo.El padre por teléfono le pidió la renuncia al jefe que habían colocado y le exigió que desplazara también al contador que él mismo había designado.

Inútil e irresponsable, también abusiva, otorgándole poder a su padre y hermano que practican aparentemente gestión fraudulenta en la lista de supuestos adherentes a LLA y ejercen poder vía telefónica echando a funcionarios jerárquicos. Sin capacidad y excesiva en el ejercicio de poder.

Lindezas de la Argentina en la cima de la montaña rusa.

4) Los mercados hacen de las suyas: y la política también. La suba del dólar libre y de los financieros y el aumento en 250 puntos del riesgo país aparecieron en este caso en la montaña rusa más alta de las que proliferan en la Florida. Conocemos la propensión a traslado de precios inmediato cuando sube el dólar blue. Peligro de más inflación.

Ayudó a este inconveniente la política con su fervor habitual. Sandra Pettovello, su equipo cercano y sus propias torpezas, más el siempre ubicuo y medido Juan Grabois, actores del lamentable culebrón de los alimentos en depósito.

Ineficacia, ineficiencia, aprovechamiento, exhibición obscena en tribunales, con jueces atribulados y con semblantes de incomodidad temerosa, colaboraron en la estampida del mercado.

También la oposición extrema y la “supuestamente dispuesta a colaborar”; adelante radicales, adelante sin cesar y los peronistas autodefinidos republicanos y federales, pusieron su montaña de arena.

No se debe obviar la enorme dificultad gestionaría del oficialismo. Algunos funcionarios( de los que van quedando) y la mayoría de los legisladores provocan estupor.

La calificación de “ degenerados fiscales” a los diputados que votaron la ley completó el combo destructivo.

Hay que prestar mucha atención porque no se puede poner en peligro el propósito de eliminar el déficit fiscal. Se pone en riesgo por el tsunami diario.

5) El aporte de monseñor García Cuerva y los curas villeros: el comedor montado en la Catedral metropolitana en vísperas de la colecta de Cáritas y difundido certeramente, no fue inocente. No sucedió algo similar durante la gestión anterior y con los índices de pobreza también muy elevados.

La pobreza y el hambre lasceran la vida diaria y duelen en el alma. Su utilización por parte de un sector de la Iglesia acrecienta el poder del tsunami que no amaina.

Los puntos señalados, por en contrario, aumentan el afán destructivo del continuo tsunami nacional. Peligroso e irresponsable.