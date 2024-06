Patricia Bullrich apuntó contra Juan Grabois por el escándalo en Comodoro Py

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al escándalo con los alimentos y a la situación en la que se encuentra el dirigente social Juan Grabois.

"Ha degradado todo lo que significan las relaciones sociales", sostuvo. Y agregó: "Leo todos los días las denuncias que llegan al 134 que lo involucran de una manera brutal en el uso de los recursos públicos y en el apriete a la gente".

En ese sentido, la funcionaria cuestionó al referente de Unión por la Patria tras el tenso cruce que tuvo con los jueces de la audiencia de Comodoro Py, previo a su pelea a los gritos con la funcionaria de Sandra Pettovello Leila Gianni.

"Doctor Grabois, por favor, limítese al motivo de la audiencia", le pidió uno de los jueces al dirigente, quien se quejaba por las interrupciones de Gianni.

"Muy bien, vale que un representante del Estado interrumpa una audiencia y acá los tres jueces no hacen absolutamente nada", contestó el líder del frente Patria Grande.

"Cómo se va a sentar un Grabois frente a tres jueces que le dicen limítese a lo que tiene que hacer. No está acostumbrado a ese límite. No existe porque es el poder total y absoluto", señaló la ministra.

Y no dudó en responder qué decisión hubiera tomado en ese caso. "No quiero decir qué tienen que hacer los jueces, porque tratan de pacificar y no generar un escándalo, pero yo lo echaba de la sala inmediatamente", sentenció por LN+.