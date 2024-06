Movilidad jubilatoria: la intimidad del pacto entre el PJ y la UCR

La mayoría de 160 votos afirmativos con la que la oposición terminó de sellar un sólida mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para aprobar la movilidad jubilatoria le dio al oficialismo un baldazo de agua fría. El peronismo se alineó con el radicalismo, la Unión Cívica Radical, el bloque de Miguel Pichetto y casi todos los partidos provinciales para darle a los jubilados una ley que mejora sus ingresos.

Los acuerdos se destrabaron el martes después del mediodía. Los diputados de Hacemos Coalición Federal (HCF) Miguel Pichetto, Emilio Monzó, y el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical Rodrigo De Loredo acordaron con los emisarios de Unión por la Patria que las transferencias a las 13 cajas previsionales no transferidas a Nación y los pagos por los juicios con sentencia firme no iban a salir de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), y que este no iba a ser liquidado.

Allí cambió la dinámica de la sesión y seis horas más tarde, Unión por la Patria aceptó que se rechazara el dictamen que ellos habían firmado, que era el de mayoría con 33 firmas. Luego se trató el primero de la minoría, que tenía 19 firmas de los bloques UCR, HCF, Innovación Federal y Coalición Cívica, con las modificaciones previamente acordadas en los artículos 4 y 10.

Sin embargo, todo este trabajo de búsqueda de consenso llevó varias semanas de trabajo en la Cámara de Diputados. El trabajo comenzó en la comisión de Previsión Social, mientras José Luis Espert congelaba el debate y no convocaba a la de Presupuesto y Hacienda, que él preside. Allí el peronismo llevó un primer proyecto muy distinto al que después terminó dictaminando y más distinto aún al que se terminó aprobando en la madrugada del miércoles.

Rodrigo De Loredo, jefe del bloque Unión Cívica Radical, en el debate.

En la primera instancia el bloque de Germán Martínez proponía que la recomposición por los meses de alta inflación en el primer trimestre de 2024 fuera del 30%. Finalmente, para acercar posicione y llegar al consenso posible, cedió y bajó esta cifra a 8%, que con el 12,5% que dio Javier Milei en su decreto, calculaban llegar al 20%.

Tanto HCF como la UCR no querían el 30% que propuso UP para que no se disparara el costo fiscal de la medida y el presidente Javier Milei tuviera menos argumento para vetar una eventual sanción, aunque igualmente sostiene que su decisión.

El peronismo también cedió con la garantía del haber mínimo jubilatorio. Llegaron a la sesión y el dictamen que defendió Itai Hagman (UP) como miembro informante hablaba de que esta cifra fuera el valor de la canasta básica multiplicado por 1,5. Finalmente, acordaron bajarlo a 1,09.

Miguel Pichetto fue uno de los artífices del pacto para aprobar la movilidad jubilatoria.

También se definió lo que querían los radicales con el bloque de Miguel Pichetto sobre el pago de un extra diferencial entre el aumento de la inflación y los salarios. El peronismo quería que fueran dos pagos semestrales en marzo y septiembre. Finalmente, quedó uno anual en el tercer mes de cada año.

Con todo esto resuelto, faltaba definir qué hacer con el FGS. Allí fue donde cedió el radicalismo y Pichetto porque Unión por la Patria se quedó con la redacción que le cerraba la puerta a la privatización de los activos y se comprometieron a buscar en los fondos de asignaciones específicas de la Anses el dinero para confirmar los giros a las cajas previsionales no transferidas.

Una vez resulto y acordado esto, el peronismo aceptó que se rechazara su dictamen, que tuvo sólo 99 votos afirmativos y 135 afirmativos. Después se votó el dictamen del radicalismo con los cambios acordados y sí hubo una aplastante mayoría de 160 votos afirmativos, que representaron los dos tercios. En caso de que el presidente decida vetar una eventual sanción, Diputados podrá repetir esa mayoría para insistir con la aprobación.