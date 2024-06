Los vehículos que Walter Bento compraba en efectivo y que alimentan las sospechas sobre el origen de los fondos

Con la participación como testigo del agenciero Gabriel Goldstein, comenzó a tratarse en el juicio oral y público el capítulo patrimonial que tiene como principal imputado a Walter Bento y el resto de su familia. En concreto, el Ministerio Público intentó aclarar cómo fue que pagó el exmagistrado los ocho vehículos que compró en esa agencia entre los años 2013 y 2020. En base a las constancias de recibo que constan en el expediente se confirmó que algunos rodados se compraron en efectivo físico, lo cual alimenta las sospechas sobre el origen de los fondos. Además, la abogada de Daniel "Rengo" Aguilera, ratificó que su defendido comenzó a sufrir hostigamientos en el penal desde que declaró en contra de Walter Bento.

La jornada comenzó con la declaración de la abogada Gemina Venier, quien reconoció que Aguilera le comentó que Diego Aliaga le había pedido dinero a cambio de beneficios procesales pero que eso se lo dijo luego de que saliera a la luz la causa Bento. "Lo que si me contó antes era que Jaime Alba lo había abordado en el penal antes de que le allanaran la celda y le había dicho que tenía los teléfonos pinchados", agregó. La teoría del Ministerio Público es que Aliaga y Alba intentaron convencer a Aguilera de pagar más de 150 mil dólares para que no avanzara la investigación penal a cargo del juez Walter Bento. Venier admitió que es común escuchar a abogados que piden dinero a cambio de resultados pero que eso no quiere decir que sea cierto. Incluso, dijo que escuchó mencionar otros nombres como el del fiscal Fernando Alcaraz, el informante policial Diego Stuto y la abogada María Elena Quinteros pero mencionados por terceros en declaraciones que no eran bajo juramento.

Lo que si ratificó es que ella le aconsejó a Daniel Aguilera no declarar en contra del exmagistrado pero que Aguilera lo hizo igual y que desde entonces fue hostigado por penitenciarios y hasta lo trasladaron irregularmente al penal de Rawson. "Nunca me trajo un problema con penitenciarios desde 2010. Pero desde que habló empezó a sufrir hostigamientos. Su compañero de pabellón me dijo que le pegaron esposado. No tiene una pierna y le pegan esposados. Me mandan fotos de las manos. Me dijeron acá que hiciera la denuncia en fiscalía.

"Yo le dije que no haga denuncia. Le dije que nadie le iba a creer porque es un condenado. Se lo llevaron a Rawson. Presentamos habeas corpus", esgrimió la abogada tratando de desmentir a los que quieren desacreditar las declaraciones de Aliaga aduciendo que está buscando un beneficio procesal. "Él sabe que declarando no iba a obtener ningún beneficio. Que su condena no tiene nada que ver con esta denuncia que estaba haciendo y que por ende yo le dije que no denuncie", remarcó Gemina Venier.

La flota de autos de los Bento

Luego de ello, fue el turno de declarar como testigo de Gabriel Horacio Goldstein. El agenciero reconoció que él mismo atendía a Walter Bento y sus hijos Luciano y Nahuel cuando iban a la agencia a comprar vehículos. En total, fueron ocho las operaciones que incluyeron la compra de dos camionetas Amarok, una camioneta Audi Q5, un Audi A1 y un audi A3, entre otros rodados.

Goldstein confirmó que Bento compró varios autos a menor precio de mercado porque eran test drive que se vendían más baratos por su uso. Pero también dejó dudas respecto a cómo pagaba esos vehículos la familia. En algunos casos no está claro si el dinero era transferido pero en otros se confirmó que el pago fue en billetes físicos. Esa situación alimenta la sospechas que existen en el Ministerio Público sobre el origen de los fondos.

El primer vehículo lo compró en el año 2013 por 395 mil pesos entregando un vehículo usado por 175 mil pesos, 100 mil pesos en efectivo y otras seis cuotas de 20 mil pesos. Otros vehículos se pagaron con cheques endosados dinero en efectivo y cómodas cuotas.

Luciano y Nahuel Bento están acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Pero en 2013 compró una camioneta por 190 mil pesos y el total se pagó en efectivo físico. De la misma forma abonó una camioneta Amarok modelo 2017 por 750 mil pesos en junio del 2019. Meses antes había adquirido una Audi Q5 que pagó con un depósito de 1.380.000 pesos.

Pero meses más tarde, en el año 2020, los Bento volvieron a la concesionaria Goldstein para comprar un Audi A3 modelo 2018. Según consta en los comprobantes de recibo, ese vehículo también lo canceló en contado con dinero físico en un solo pago de 1.3 millones de pesos.

Cuando el abogado de Walter Bento, Mariano Fragueiro, le preguntó a Goldstein si sus clientes le habían dejado vehículos como forma de pago, el agenciero afirmó que solo ocurrió en la primera operación. "No entregaron autos para que yo se los vendiera. Entregaron cheques", aclaró respecto al origen de los cheques con el que pagaron parte de las otras operaciones. Según dejó entrever Fragueiro, el monto de uno de esos cheques coincide con el monto por el que le compraron un Ford Fiesta en la concesionaria a Luciano Bento. Sobre el resto de los cheques, Goldstein reconoció que es difícil de comprobar a nombre de quién estaban.