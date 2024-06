La tajante sentencia de Manuel Adorni sobre los cambios en la movilidad jubilatoria

A horas de la media sanción a nueva ley de movilidad jubilatoria obtenida en la Cámara de Diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni, cuestionó la alianza entre el kirchnerismo y la oposición dialoguista y rechazó la nueva fórmula. "Es hacer populismo con los jubilados", dijo en el Latam Economic Forum en Parque Norte donde el presidente Javier Milei hará un cierre a las 12.30.

Consultado por la prensa acerca de la votación de este martes, Adorni respondió: "Es una vergüenza tal cual lo dijo el ministro Caputo. Es una vergüenza primero porque es hacer populismo con los jubilados y, la verdad, que es increíble que la política o parte de la política, por supuesto, no haya entendido qué es lo que está pasando en la Argentina".

"No sólo que la gente no quiere más populismo, nosotros no queremos más populismo, sino que mucho menos queremos populismo con los jubilados", agregó Adorni y aclaró: "En caso de que se promulgue la ley, en caso de aprobarse, se va a vetar". En este sentido, detalló que se vetará "cada proyecto que interfiera en el equilibrio fiscal" y en en el plan económico que el Gobierno quiere ejecutar.

"Hay una parte de la política que evidentemente no quiere avanzar y que se quiere quedar en otras épocas. Y bueno, hay que convivir con eso", sentenció.

Adorni no fue el único en expresarse contra los legisladores, también lo hicieron Javier Milei, Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Luis Caputo y José Luis Espert que los acusaron de querer quebrar el Estado y atentar contra la recuperación de la economía.

El Latam Economic Forum va por su décima edición y se lleva adelante en Parque Norte. Es un evento organizado por la consultora Research for Traders y Scitus Finances, bajo la consigna “Dónde estamos, hacia dónde vamos”. Antes del Presidente, también dieron un discurso el ministro de Economía, Luis Caputo, y disertaron los economistas Gustavo Marangoni, Claudio Zuchovicki y Damián Di Pace y la escritora española Pilar Rahola, entre otros.