La oposición impidió que se eliminaran las jubilaciones de privilegio para expresidentes y vices

El bloque Hacemos Coalición Federal y Unión por la Patria lograron frenar el intento de la UCR y otros bloques para eliminar las jubilaciones de privilegio de expresidentes y vicepresidentes.

El proyecto de ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria -que obtuvo el martes media sanción en la Cámara de Diputados-, estipulaba en el artículo 11 la supresión de los regímenes jubilatorios especiales de los que gozan los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación Argentina.

Superada la votación general, Miguel Ángel Pichetto expresó una moción para eliminar el artículo, que establecía el fin de esos privilegios pero con efecto inmediato desde sancionada la ley, por lo que no podía utilizarse retroactivamente para negarle esos beneficios a expresidentes. El diputado no quería que el recurso se utilice para tener una visión "antipolítica".

La votación terminó con 109 afirmativos, 111 negativos y 15 abstenciones, por lo que el artículo se cayó con el impulso de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal. En tanto, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR se abstuvieron.

Por su parte, La Libertad Avanza, el PRO y el grueso de la UCR votaron para que se mantuviera ese artículo en el dictamen, pero no les alcanzaron los votos.

Pichetto rechazó eliminar la jubilación de privilegio.

El jede del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, justificó su abstención explicando lo que cobra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su jubilación y pensión de su marido y expresidente Néstor Kirchner.

En Unión por la Patria, y según explicó Aldo Leiva, se defendió la continuidad de las jubilaciones especiales porque "lo que al PRO le molesta es que Cristina ganó dos veces la presidencia". “Ella no tiene la culpa de haber sido la esposa de otro ex presidente”, acotó el chaqueño. “Todos los ex presidentes tuvieron la posibilidad de cobrar eso y van a seguir cobrándolo como corresponde”, agregó.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, también rechazó la iniciativa del radicalismo.

“Si quieren discutir los privilegios, discutamos todo como dice nuestro proyecto también las jubilaciones de privilegio de los jueces, de la jerarquía de la Iglesia y de todos los privilegios que dan en la Ley Bases”, agitó.

“Pero no vengan a hacer demagogia porque todos los ex presidentes lo van a seguir cobrando como hasta”, añadió el legislador trotskista.