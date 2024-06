En lo que va del año, los legisladores ya sumaron a su sueldo el valor de una canasta familiar

Los diputados nacionales aumentaron un 80% su dieta en tres cuotas, habilitado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. En esta sintonía, está la Legislatura mendocina con sueldos de bolsillo cercanos a los $2 millones, gracias a los importantes aumentos que han recibido.

Era común, cuando la Izquierda tenía representación en la Legislatura, que todos los meses se publicaran los bonos de sueldo, como parte de su campaña para que los diputados y legisladores comenzaran a ganar lo mismo que un docente. En la tarde del lunes, sin estar en funciones, Lautaro Jiménez exlegislador y referente de la Izquierda mendocina, dio a conocer en sus redes sociales los detalles de los haberes percibidos por un diputado radical, gracias al cuál se pudo saber con exactitud cuánto cobra hoy un legislador de Mendoza.

Para profundizar el exlegislador estuvo en los estudios de MDZ Radio 105.5 FM y criticó estas subas. Jiménez planteó que le resulta "escandaloso que sea tan difícil saber cuánto cobra un legislador, porque es información pública. En el Congreso de la Nación, vas a la página web, buscas cuál es la nómina salarial del legislador y tenés detallado todo lo que cobra en bruto, de bolsillo, a qué van los descuentos, cómo es legalmente. Eso se llama acceso a la información pública. Vivimos en una provincia que se jacta de tener acceso a la información pública, han votado leyes de transparencia, de ética pública, pero cuando se trata de contar cuáles son sus ingresos lo tienen escondido como si se tratara de un secreto de Estado. Eso es muy grave porque ya no tiene que ver con a qué partido perteneces, sino que sos un funcionario público y tenés que estar dispuesto a rendir cuenta".

Para graficar la situación, Lautaro Jiménez hizo algunas comparaciones: "Cuando el Gobierno hace una oferta salarial a los docentes presenta simulaciones y, al día de hoy, en la página web del Gobierno provincial tenés un detalle de cuánto cobra un docente en la provincia de Mendoza según su cantidad de horas cátedras, antigüedad, un supervisor, toda la nómina salarial completa. Hasta con los centavos calculados. Sin embargo, no es así para los sueldos de los funcionarios políticos". Y explicó que cuando la izquierda estaba en la función y tenían acceso a los bonos de sueldo "siempre los hacíamos público". "Desde que no estamos llevamos una cuenta a partir de esta ley de enganche salarial que tienen donde, a partir de los aumentos que reciben los trabajadores de la Administración central. Se trata de un mecanismo muy perverso porque no toma en cuenta lo que se discute en una situación salarial. Por ejemplo, cómo está la relación entre la inflación, el costo de vida, la canasta familiar, las arcas públicas, sino que toma el porcentaje a secas. Si se le otorga un 10%, se le aplica un 10% al legislador. Pero, desde el vamos, la base salarial del legislador es muy diferente" sentenció Jiménez.

La primera diferencia es que está todo en blanco: "El legislador no tiene un ítem, por ejemplo, el de la famosa cláusula de garantía" dijo Jiménez y continuó con comparaciones: "Ves los reclamos de los estatales donde el Gobierno dice que les va a dar un 10%, pero en realidad cuando lo calculas no llega ni al 8% porque hay precarización en el sueldo del empleado público que hace que ese porcentaje sea mucho menor en cuanto a plata. En cambio, para el legislador es todo lo contrario, y parte de una base salarial muy superior. Esto no tiene que ver con el gobierno actual. En esto pareciera que hay una política de Estado". En este sentido, el porcentaje no pareciera ser tan grande, pero "cuando lo acumulás y lo ves, en lo que va del año el sueldo de los legisladores aumentó aproximadamente el equivalente a una canasta familiar, es decir, $730.000 sólo de aumento en los meses que va del año", agregó Lautaro.

Otra comparación surge para dimensionar la brecha salarial con otros sectores de trabajadores: "Comparemos con el aumento que le dieron a los obreros de viña que fue de $24.000 que no te cubre el costo de lo que aumentó las dos o tres garrafas que necesitas para calefaccionar en el invierno. Es gente que está trabajando, la semana pasada, por ejemplo, con -3 grados".

Jiménez explicó que se trata de "una brecha que es una discusión que debe trascender las identificaciones políticas, y poner en el centro el sueldo de los funcionarios políticos: a qué tiene que estar atado, en base a qué tiene que evolucionar, cuáles son los ítems que van, que no van. Hoy es lamentable que sea un secreto de Estado". Por su parte destacó que lo positivo del accionar de la izquierda respecto a hacer público los bonos "es que ayudamos a la visibilización, a que se conozcan estas cosas, a tener en cuenta que, a veces, los aumentos son ocultos y no los informan, entender que, por ejemplo, además del sueldo perciben otros ítems".

Es que los legisladores cobran por ejemplo un fondo extra que "hasta hace unos meses atrás era de $1.400.000 ese fondo extra. Lo tienen para pasajes, viáticos y contrataciones. Es decir, además de tener su asesor, su secretario, que es lo que le corresponde a todo legislador, se le da un monto extra que puede gastar anualmente para hacer contrataciones de personal. Si no lo quiere gastar en contrataciones, lo puede gastar en viajar. Por ejemplo, la vicegobernadora ya gastó 18.000 millas, casi una vuelta al mundo, por los viajes que ha hecho. Todo eso no se le descuenta el sueldo". A este fondo se agrega el ítem desarraigo que "fue famoso porque, gracias a lo que pudimos indagar, pedir acceso a la información pública, y muchos periodistas comprometidos que ayudaron a sacar esto a la luz, se logró que ese desarraigo que estaban pagando como un 5% extra del sueldo, por lo menos, no lo cobren en pandemia cuando se conectaban a las sesiones por Zoom" explicó Jiménez. Este año, agregó el exlegislador por el FITU, "lamentablemente, fue noticia otra vez Zoom porque estaban sesionando desde el Caribe, desde Playa del Carmen. Es una locura".

Según el entrevistado el camino debe ser el debate donde los legisladores justifiquen estas acciones y convenzan a la población. En ese aspecto, otra línea comparativa trajo Jiménez a colación: "Los judiciales que llevan meses de conflicto para explicar que tienen un problema, salir y convencer a la sociedad que merecen tener ese aumento de sueldo y, a veces, ni siquiera así se lo dan. Entonces, transparencia punto número uno. Dejar la hipocresía de lado, punto número dos y, tercero equiparar ese tipo de montos que reciben a cuestiones que sean racionales".

Finalmente Jiménez señaló responsabilidades: "No puede ser que después vos veas que se están matando dirigentes de distintos partidos en la televisión que pareciera que son de vida o muerte las diferencias que tienen, y en esto, casualmente, no tienen ninguna diferencia. Ninguno, ni verdes, ni peronistas, ni radicales. ¿Ninguno tiene diferencias con esto? Qué raro".

Escuchá la entrevista completa: