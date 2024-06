Empiezan a preguntarse por qué Javier Milei juega su capital político en favor de Sandra Pettovello

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, está transformándose, rápidamente, en un problema de gravísima resolución para el presidente Javier Milei y para todos los funcionarios de la gestión libertaria que tienen que salir en su apoyo. Esto genera un desgaste de estar todos los días explicando cómo se desprende de funcionarios y aliados de la magnitud de Osvaldo Giordano, en Anses, o Joaquín De la Torre, en Minoridad y Familia.

“Ya pasó, pero el primer gran alerta lo tuvimos en abril, cuando se produjo la revuelta estudiantil por el tema universitario… Ella fue la que siguió a fondo con la discusión de no habilitarle un presupuesto acorde a las Universidades o la dichosa auditoría… De última, y con la soga al cuello, lo convocó al secretario Carlos Torrendel para que parara el quilombo”, le dijo este martes a MDZ uno de los sobrevivientes del naufragio de gestión y político que se transformó dicha cartera.

En aquella semana trágica, considerada como la “primera bala que nos entró”, en referencia al apoyo social que venía recibiendo el Gobierno de Javier Milei a pesar del ajuste, Alejandro Alvarez, propuesto como negociador por Santiago Caputo y Pettovello, tuvo que dejarle el lugar al secretario del área.

Con su capacidad y sin excentricidades, Torrendel fue acomodando bastante la cuestión en la que finalmente la dupla que primero no lo tenía en cuenta accedió a escuchar sus consejos.

En aquel momento, Pettovello pareció no tener demasiada participación cuando lo sucedido con el tema universitario a pesar que ella era tan protagonista como lo es ahora por no haber distribuido la comida acumulada en los galpones de Desarrollo Social de Villa Martelli y Tafí Viejo a pesar de las emergencias sufridas en Bahía Blanca y Corrientes.

En este caso puntual, que termina con la ejecución pública de Pablo De la Torre, quien como su hermano Joaquín jamás tuvieron ni siquiera una imputación judicial en su contra a pesar de tener más de treinta años en la actividad pública, ahora la ministra debió recibir el abrazo directo y acogedor de su amigo Milei. Ella es la única ministra del Gabinete que tiene un espacio reservado para su trabajo y descanso en la Residencia Presidencial de Olivos, al igual que los caniles y otros requerimientos expresos realizados por el presidente de la Nación.

Ha quedado demostrado en los seis meses de gestión que el Ministerio de Capital Humano es un Frankestein imposible de conducir casi sin gente, además, de escasísima experiencia. La propia Pettovello fue quien firmó la contratación de los supuestos cien empleados a través de la OEI para dejar en claro que no quería incorporar personal a una planta de la cual se habían ido, sólo en Minoridad y Familia, más de 1500 funcionarios.

Si bien no nombraba personal, el dinero igual salía de la cuenta de Capital Humano. Para peor, la OEI se quedaba con un porcentaje casi como una agencia de empleo, y eso terminó encareciendo aún más la operatoria que se hubiera resuelto con la contratación de las personas necesarias para que el Ministerio funcione. Otro momento donde Capital Humano no tuvo reacción

Milei, entonces, tiene que salir raudamente en defensa de la persona que lo ha sabido escuchar en momentos más que tensionantes. Expone su propio crédito y no repara en los antecedentes que trae Capital Humano en materia de desgaste de relaciones, resultados y exposición pública donde quedó en claro que no se repartió comida que estaba por vencer, no se la llevó a las localidades en emergencia y, además, se fue a una guerra santa presupuestaria contra las Universidades Públicas, el principal proyecto de desarrollo humano y familiar en un país donde ya el 55% está debajo de la línea de pobreza.

Tal cual como viene sosteniendo el funcionario nacional que más habla con MDZ, “estamos desperdiciando esfuerzos y el mensaje empieza a estar vacío. Hicimos un gran esfuerzo en evitar tercerizaciones, no nos cortan más las calles ni avenidas en pleno ajuste, pero en esta nos primerió Juan Grabois, que no podía mover a cinco amigos en contra de nuestra política económica o social”.

El dirigente social, que ha tenido serios encontronazos con la exministra Victoria Tolosa Paz y con sus antecesores también, se rebeló más de lo aconsejado hoy ante la sobradora explicación que le daba una vieja aliada suya, Leila Gianni, a cargo de la auditoría generada en Capital Humano por la comida acumulada en los galpones. “Eso es lo que más duele, que una de las nuestras, o supuestamente nuestra, como lo fue Daniel Scioli, ahora se haga la dueña de la verdad y defienda a este gobierno”, dijeron alrededor del dirigente.

“Claro, a Milei lo dejan decir lo que quieran, los trata de ensobrados, pero ahora, cuando uno pelea por los alimentos, para los periodistas Juan es un machista”, agregaron, irónicos. Acerca de los periodistas y comunicadores, el presidente abandonó su destrato y desdén hacia la profesión o al menos lo hizo para defender a su ministra y es la primera vez que se apersonó ante la sala de conferencias y dio entrevista para hablar con los acreditados en la Casa Rosada.