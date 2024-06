Alerta, Javier Milei: una encuesta confirma un aumento en el enojo de la ciudadanía

Una reciente encuesta podría encender las alarmas en el Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei. El último informe elaborado por Circuitos: Consultora de Estudios Sociales, Políticos y Territoriales da cuenta de la existencia de una tendencia de caída en la confianza del jefe de Estado nacional. Además, refleja que el estado de ánimo empeora con el paso del tiempo, en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

El estudio fue realizado entre el 28 y 20 de mayo de 2024, con la participación de 1.252 ciudadanos mayores de 16 años. La muestra abarca ciudades de 7 conglomerados que se agrupan de la siguiente manera: Provincia de Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Córdoba y Santa Fe; La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luís y La Rioja; Catamarca, Chaco, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Formosa; Misiones, Corrientes y Entre Ríos; y Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Un apartado de la encuesta propone como consiga indagar sobre "el estado de ánimo frente a la situación económica del país". El 46,4% eligió la opción "optimismo y esperanza", el 32,9% "pesimismo y enojo" y el 18,6% "preocupación e incertidumbre". En lo que respecta a la primera alternativa, se registra una tendencia a la baja sobre este aspecto. El pico de "optimismo" fue en enero de 2024 con 54,9%. El piso fue en febrero con 44%, De marzo en adelante, dicho porcentaje comenzó a disminuir hasta llegar al valor actual de mayo.

Fuente: Circuitos: Consultora de Estudios Sociales, Políticos y Territoriales.

En lo que refiere al nivel de confianza depositado en Javier Milei, el 40,4% tiene "mucha confianza" en el presidente. El 37,7% no tiene, el 15,6% poca y, por último, el 6,3% aún no sabe. Al igual que lo sucedido en el otro segmento de la encuesta previamente mencionado, se detectó una inclinación negativa en comparación de meses anteriores, pero sin tocar fondo. De marzo en adelante, la credulidad máxima en Milei descendió 5 puntos. No obstante, resta 3 puntos para alcanzar la peor performance que tuvo durante febrero.

Fuente: Circuitos: Consultora de Estudios Sociales, Políticos y Territoriales.

La consultora aclara que el sondeo se dividió en núcleo duro, núcleo blando y núcleo opositor. Núcleo duro: "Este núcleo de apoyo al presidente Javier Milei está integrado por sus votantes de primera vuelta, un segmento del voto a Patricia Bullrich y a Juan Schiaretti. Tienen una imagen Muy positiva y Positiva del presidente. Además, tienen confianza en que podrá llevar adelante las medidas. Apoyan sus medidas de gobierno, creen que los principales perjudicados de las mismas son la casta y los beneficiarios son los trabajadores. Creen que el impacto de las medidas sobre su economía personal y familiar es moderado y su estado de ánimo es de optimismo y esperanza", indicaron.

"Núcleo Blando: está integrado por los votantes de Patricia Bullrich y en menor medida de Sergio Massa en la primera vuelta electoral. Tienen una imagen regular y aún indeterminada del presidente, tienen confianza moderada en que podrá llevar adelante las medidas y no saben o no están de acuerdo con las medidas implementadas. Son aquellos que creen que las medidas benefician tanto a empresarios como a trabajadores, y consideran en igual proporción que perjudican a la casta y a los trabajadores. Creen que el impacto sobre su economía personal y familiar es entre alto y moderado y los caracteriza un ánimo de preocupación, incertidumbre y esperanza", sostiene Circuitos.

En tanto, "el núcleo opositor integra a la mayoría de los votantes de Sergio Massa, en blanco e izquierda. Tienen una imagen negativa del presidente Javier Milei. No tienen confianza en que podrá llevar adelante las medidas. No acuerdan con sus medidas de gobierno, creen que benefician a los grandes empresarios y perjudican a los trabajadores. Creen que el impacto sobre su economía personal y familiar es alto y su estado de ánimo es pesimista, de enojo y de preocupación e incertidumbre".

El informe completo: