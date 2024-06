La polémica declaración de Lilia Lemoine en el día del Ni Una Menos

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine criticó este lunes la marcha del Ni una menos y minimizó la convocatoria: "No es una gran manifestación, están los que llevan pancartas políticas".

En diálogo por LN+, la legisladora no dudó en comparar los femicidios con los asesinatos masculinos. "Matan mujeres y matan hombres", lanzó.

Lemoine apuntó contra la "doble vara" del feminismo y cuestionó la reacción frente al caso del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien fue procesado por presunto abuso sexual.

"Él sí tiene derecho a la presunción de inocencia, el resto de los hombres no. Porque para las feministas de la izquierda el hombre es solamente culpable por anticipado cuando no es kirchnerista. Y hay que ridiculizar a la víctima, hay que atacarla e insultarla en los medios, desde el organismo estatal", planteó.

Lemoine también denunció haber sido "vetada" de estas marchas por las constantes agresiones que recibiría. "Lo primero que van a hacer es empezar a gritarme. Cualquier barbaridad, asesina, nazi, vendepatria. Después me van a empezar a tirar con cosas y seguido me van a tirar del pelo, me van a patear como ya me lo han hecho", señaló.

Además, minimizó la convocatoria y agregó que solo tuvo propósitos políticos para lanzar críticas al Gobierno. "No es una gran manifestación, están los que llevan pancartas políticas. Es una vergüenza que haya carteles de la CTA, de la izquierda, le quita legitimidad al reclamo", sentenció.