Javier Alonso: "Los delincuentes no preguntan a quién votaste cuando vienen a robar"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, pasó por los estudios de MDZ Radio 105.5 FM para dialogar a raíz de la segunda reunión del Consejo de Seguridad Interior en el Auditorio Ángel Bustelo, evento que contó con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y autoridades de las 24 jurisdicciones de todo el país. El funcionario bonaerense hizo un recorrido por varios ejes temáticos, pero sobre todo pasó en limpio los objetivos de este tipo de encuentros que, según él, en nuestro país algo que "debiera ser normal, es una noticia".

"Es imprescindible tener este tipo de encuentros. La seguridad es hoy la principal preocupación de los ciudadanos en todo el país, alternando con la economía", aseguró Alonso y agregó que "la seguridad desde hace 10 años a la fecha se ha llevado buena parte de la inversión pública, ha habido una mejora en los indicadores, aunque sigue estando al frente de las preocupaciones".

A su vez, aclaró que "siempre fue una competencia de las provincias. Hay delitos que son los más importantes como el narcotráfico o algunos otros que son competencia de la Justicia Federal. Tenemos que encontrarnos todos los actores del sistema para generar estrategias claras. Además, las organizaciones criminales, que son las que marcan el mercado delictivo, no respetan los límites de las provincias". En este sentido Alonso explicó que la provincia de Buenos Aires le prestó en comodato patrulleros a la provincia de Santa Fe. Esto se debe a que hay ciudades bonaerenses "que están a 50, 60, 70 km de Rosario y la verdad que los hijos de las familias de San Nicolás, por ejemplo, estudian en la Universidad de Rosario. Si necesitás hacerte un chequeo médico importante, seguramente, vas a ir a Rosario. Hay una integración, hay una comunidad conformada donde hay colectivos de línea que unen las dos ciudades y, probablemente, San Nicolás está más vinculada, más integrada, con Rosario que con otra ciudad importante de la provincia de Buenos Aires. Así como se integran las ciudades, de esa forma también lo delictivo. En donde una situación en Rosario se desborda, a nosotros nos afecta directamente en el norte de la provincia".

En cuanto a las diferencias de espacios políticos en relación a los gobiernos de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Nación, Alonso destacó que "hay diferencias en un montón de aspectos, somos fuerzas políticas diferentes, pero los delincuentes no te preguntan a quién votaste cuando te vienen a robar. Hay una lógica donde el delito está bastante organizado y el Estado no se habla entre sí. Hay un mandato muy claro de nuestro gobernador Axel Kicillof, de dar una batalla de frente contra el narcotráfico. Somos un gobierno que, permanentemente, está desbaratando las organizaciones que son de narcomenudeo, porque la droga recorre 1500 km por la Argentina hasta que entra a la provincia de Buenos Aires, no es que se produzca en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no voy a hablar con Patricia Bullrich o con los ministros de las provincias linderas para ver cómo desmantelamos a las bandas organizadas que nos están atacando? Lamentablemente, en nuestro país, algo que debiera ser normal, es una noticia, que es que nos hablemos para ponernos de acuerdo para resolver un problema, aunque pensemos diferente".

Por otro lado, explicó que "la organización del Estado hace que, en materia penal, haya un Código Penal que sea nacional y después cada provincia tiene su código procesal, hay leyes que instrumentan la lógica de la justicia provincial y de las policías provinciales. Por eso, la Ley de Seguridad habla del esfuerzo nacional de policía. Yo creo que tenemos que discutir, justamente, cómo logramos financiamiento, cómo tenemos un método, una estrategia. Se ha avanzado mucho en los últimos tiempos y tenemos que seguir por ese camino".

Alonso afirmó que "el Gobierno nacional, con el DNU 70 que está vigente, que le da amplia facultades que se dio el mismo, atentan contra nuestro financiamiento. Nosotros presentamos un recurso ante la Corte para que nos reenvíen el dinero que corresponde. Somos la provincia con menos gasto por habitante del país, somos la provincia con el estado más chico". Sin embargo, "al mismo tiempo, la ministra se ha comprometido con nosotros con muchas cosas y está funcionando la cooperación con Seguridad. Son dos caras de una moneda". A esto, el ministro de Seguridad bonaerense agregó que se están haciendo esfuerzos importantes "por vincularnos con cada provincia para armar una agenda donde podamos armar mesa de intercambio de información criminal. Porque todo eso suma. Aprender, por ejemplo, de la experiencia de ustedes del banco genético".

Escuchá la entrevista completa: