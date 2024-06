Intendentes buscan una solución para la guerra del agua con La Pampa

Los tres intendentes del sur de Mendoza, autoridades provinciales y empresarios se reunieron ante la embestida judicial de La Pampa por el conflicto del río Atuel. La defensa en conjunto es para evitar el perjuicio que generaría un fallo favorable al reclamo de la vecina provincia porque las autoridades pampeanas exigen a Mendoza la liberación de más agua del río Atuel.

En el encuentro participaron el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, Celso Jaque de Malargüe y Omar Félix de San Rafael. También estuvieron el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli; el director de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte; legisladores del cuarto distrito y representantes de las cámaras empresariales del Sur mendocino. Todos coincidieron en buscar una solución política al conflicto.

El río Atuel es conocido por sus actividades deportivas.

El enfrentamiento con La Pampa por el río Atuel data de 1987, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que es un río interprovincial, pero que primero Mendoza tiene que poder regar 75.671 mil hectáreas empadronadas en Irrigación, para luego el agua sobrante distribuirla en acuerdo con La Pampa.

Los tres intendentes del sur de Mendoza.

En julio del 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que se fijó un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite entre La Pampa y Mendoza, tal como lo propuso el gobierno mendocino. De esta manera, la sentencia da lugar a los argumentos propuestos por la provincia de Mendoza, tal como lo recomendó el Instituto Nacional del Agua (INA) para garantizar el correspondiente caudal del río Atuel.

En este sentido, el Tribunal recordó que el punto de partida del presente conflicto “deviene de la disminución de la oferta y, a su vez, del aumento de la demanda de agua del río Atuel”. Y añaden que “ese recurso debía también ser destinado a la conservación del ecosistema interprovincial, para que mantenga su sustentabilidad, todo ello sin perder de vista el interés de las generaciones futuras, cuyo derecho a gozar del ambiente está protegido por el derecho vigente”.

Las distintas voces

Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación detalló: “En nuestro sistema jurídico provincial hay muy poco de estos conflictos, según la Constitución Provincial es que debemos administrar aguas por cuencas, por lo que es muy bueno que todos participemos de esta toma de conocimiento de lo que está pasando. La reunión de hoy ha sido bastante niveladora, con gran coincidencia total y absoluta en cómo debemos trabajar a futuro”.

Omar Félix.

Omar Félix, intendente de San Rafael expresó: “Estamos en una situación que requiere fundamentalmente una solución de tipo político, dejar esto librado a la resolución de funcionarios de la Corte que deciden a mucha distancia de nuestro sur y sin conocer in situ la realidad de la región. Está claro que se necesitan obras y que nadie quiere privar a La Pampa de un recurso que simplemente hoy no está por la falta de las mismas. Es importante que la política se una para tener un planteo a la Nación y a la justicia para que busque la racionalidad y no cosas que nos pueden perjudicar a todos. Es un problema de todos los mendocinos y no solo de los sureños y es parte de la provincia de Mendoza”.

Alejandro Molero

Alejandro Molero, intendente de General Alvear se refirió a la situación: “No vamos a claudicar en la defensa del río Atuel, porque se nos va la vida, se nos va la producción, se nos va el sustento; el agua no solamente de consumo humano sino lo que nos puede traer progreso, desarrollo y crecimiento a los pueblos. Creo que esta reunión de hoy tiene muchas connotaciones, por supuesto que visibilizar el diferendo a nivel provincial es una de las tareas que comunicar. Tener la posibilidad de tomar nota de cada exposición y de cada una de las posiciones que se han manifestado; generamos la reunión de los tres intendentes del Sur con el Gobernador de la provincia, con el superintendente de Irrigación y seguiremos avanzando en ese aspecto. La posibilidad de pedir las audiencias necesarias y visibilizarnos también a nivel nacional, creo que forma parte de las cosas que también debemos hacer, y que tenemos que hacer y vamos a hacer”. Celso Jaque

El intendente de Malargüe, Celso Jaque manifestó que “la única manera para resolver este problema es desde la política con resolución de temas técnicos y con financiamiento para que sea factible. Hoy, visualizamos la voluntad política frente a una problemática que tenemos y ante algo que nos genera una cierta preocupación debido a la presentación hecha por La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la nación, mediante la cual se pretende demostrar un incumplimiento respecto de un fallo de la corte del 2020. Somos conscientes que tenemos que encontrar una solución entre la Nación, Mendoza y La Pampa. Hemos manifestado públicamente el apoyo al Gobernador de Mendoza para que encontremos una solución a este diferendo”.