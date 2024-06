En medio de tensiones, un partido le marca la cancha a sus aliados

El Partido Demócrata fue fundamental en el triunfo de Javier Milei en las elecciones del año pasado. Su estructura a nivel nacional permitió que el presidente pudiera presentarse a los comicios. Ahora, mientras su hermana, Karina Milei, arma el partido "La Libertad Avanza" y su representante local, la diputada nacional Lourdes Arrieta, consigue el sello provisorio en Mendoza; los líderes del PD tuvieron gestos políticos clave. Por un lado, crearon el interbloque PD- La Libertad Avanza en Godoy Cruz y lo sostuvieron este viernes ante la negativa de Arrieta al uso de la denominación libertaria. Por el otro, pusieron freno a la idea del ministro de Defensa, Luis Petri, de sumar al radicalismo local para una alianza en las elecciones 2025.

"Fuimos con la diputada nacional Mercedes Llano a Godoy Cruz este viernes en un gesto de apoyo al interbloque que se ha conformado. Pero también para valorizar el frente que hicimos con el partido Libertario que salió primero en Mendoza y permitió además, que Arrieta entrara como diputada nacional", explicó a MDZ el presidente del PD Armando Magistretti.

La sucesión de hechos ocurridos la semana pasada fueron fundamentales para entender la trama. La mañana del martes 28 de mayo, dos concejales de Godoy Cruz decidieron conformar el interbloque Frente La Libertad Avanza. Uno de ellos es Jorge Quiroga, quien desde diciembre integra el interbloque PD La Libertad Avanza. El demócrata se juntó con Francisco Cordón Grimsditch, del Partido Verde, y formaron el interbloque. Este edil, que fue en la lista de los verdes a nivel provincial, entró al Concejo el año pasado pero a nivel nacional siempre se mostró a fin a las ideas libertarias porque se trata de un subcomisario retirado que levanta banderas similares a las de la Libertad Avanza. Además, miembros de su partido se están acercando en la Legislatura provincial al peronismo, algo que Cordón no está de acuerdo.

Esa mañana en la que se armó el interbloque ya hubo discusiones que luego de algún modo se hicieron públicas. Arrieta se negaba a que usaran la denominación "La Libertad Avanza" porque es el nombre del partido que está armando en la provincia, a pedido de la hermana de Milei, del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem - quien tiene el sello en La Rioja- y de Lule Menem.

Como contó MDZ, Arrieta expresó en declaraciones periodísticas al portal Minutos Ya que "Estos nombres o denominaciones son todas a título personal. Tanto desde Casa Rosada, como nosotros y el equipo de La Libertad Avanza, no hemos autorizado la creación de ningún bloque o interbloque ya sea en la Legislatura de Mendoza, Concejos Deliberante ni nada por el estilo y creemos oportuno solicitar que estos espacios se cambien el nombre porque lo que hacen es confundir al electorado mendocino y a la población mendocina en general".

Lejos de oír la sugerencia de Arrieta, el PD, que milita a Milei desde antes que la diputada, hizo lo que tenía previsto hacer. Sus principales referentes fueron este viernes 31 a visitar al flamante interbloque libertario y los apoyaron.

El posteo en X de la diputada nacional Mercedes Llano X: @LlanoMechi

Llano, quien fue primera en la lista como candidata a diputada nacional y Magistretti fueron a Godoy Cruz y le dieron el aval a los concejales, además de hablar de temas puntuales de gestión como de la inseguridad en la que ambos están trabajando con proyectos.

Pero no sólo quedaron en este gesto las movidas del PD este fin de semana respecto de los aliados. Petri, el ministro de Defensa nacional que como se sabe, es radical y es mendocino, salió a hablar de un posible armado electoral para el año que viene que son las legislativas en las que participarían miembros de la La Libertad Avanza, del PRO y sectores radicales en la provincia de Mendoza.

Crítica del Gobierno provincial- que está comandado por Cambia Mendoza que integran la UCR y el PRO- Llano salió a mostrar su disconformidad con la propuesta del ministro nacional, quien en realidad está mirando el 2027, fecha en la que quiere presentarse como candidato a gobernador en la provincia de Mendoza.