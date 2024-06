Denunciaron a Victoria Tolosa Paz por sobreprecios en la compra de camionetas

La mediática abogada Silvina Martínez denunció a la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz por la compra de camionetas con supuestos sobreprecios de 1.5 millones de dólares.

En la denuncia a la que accedió MDZ, la abogada Martínez indició que "analizados los precios oficiales publicados por Acara surge que cada combi de esa misma marca y modelo (Mercedes Benz, modelo Sprinter 516 Minibús 19+1) tenía un valor al 2023 de US$ 87.200 por unidad. Tomando el precio oficial (sin descuento ni cantidad) advertimos una diferencia de US$ 18.102 por cada unidad. Multiplicado por las 80 unidades adquiridas advertimos un sobreprecio de US$ 1.488.160".

"Su conducta podría configurar los ilícitos previstos por los arts. 249 (violación de los deberes de funcionario público)", indica la denuncia. Y remarca: "La acción consiste en omitir, rehusar hacer, o retardar algún acto propio de las funciones. Se trata de un delito de pura omisión. La consumación tiene lugar con el acto omisivo, sin necesidad de que se produzca consecuencia alguna".

La semana pasada la exministra denunció que la actual gestión de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello tiene esos vehículos sin darles uso.

A través de sus redes sociales, la diputada nacional escribió: "¿Y si el Ministerio de Capital Humano le explica a la sociedad que también tiene arrumbadas 50 camionetas 0 KM que fueron adquiridas para asistir las necesidades de los Ministerios de Desarrollo Social de cada una de las 23 provincias argentinas y del Gobierno de CABA, y para ser entregadas a Cáritas?".

"Nos enteramos todos que el Gobierno acopia sin razón ni explicación alguna más de 5 millones de kg de alimentos, también sabemos que hay herramientas, elementos para atender la urgencia en temporales y tragedias naturales, guardapolvos, útiles escolares, y tantas otras cosas que los argentinos necesitaron en muchas situaciones en los últimos meses", detalló.