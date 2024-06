Alfredo Cornejo respondió a la invitación de Luis Petri para sumarse al oficialismo nacional

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió este lunes a la invitación que realizó el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien manifestó durante el fin de semana su intención de sumar al mandatario mendocino y otros dirigentes de la UCR y el PRO a un frente común electoral con La Libertad Avanza para respaldar al presidente Javier Milei.

Cornejo y Petri coincidieron este lunes en la II Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, que estuvo encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y representantes de las 24 jurisdicciones del país.

En relación a los dichos del titular del Ministerio de Defensa, Cornejo afirmó que “todo puede ser” y destacó que junto al ministro radical están “comprometidos con que este proyecto llegue a buen puerto”. Sin embargo, resaltó que “no es conveniente hablar de eventuales candidaturas electorales”, ya que en este contexto socioeconómico puede herir la susceptibilidad de la ciudadanía y la marcha de los gobiernos.

En declaraciones radiales realizadas este domingo, Petri indicó que el gobernador mendocino “comparte un ciento por ciento las políticas que se vienen implementando desde el Gobierno nacional. Está apoyando y veo posible un frente común. Hasta es posible que podamos confluir en un frente y estoy trabajando para eso”.

El mandatario provincial fue consultado este lunes acerca de la invitación que le realizó su correligionario. “Entiendo en el contexto que lo dijo Luis. Y creo que todo puede ser. Pero me he propuesto y le propongo a mi Gobierno que no estemos mirando escenarios electorales futuros, porque creo que podemos estar hiriendo la sensibilidad de la mayoría de los argentinos y en particular de los mendocinos”, expresó.

El gobernador radical no le cerró del todo la puerta a la propuesta de Petri, pero evitó sumarse a la especulación electoral de cara las legislativas del 2025.

“Tanto Luis como yo estamos muy comprometidos con que este proyecto llegue a buen puerto. Estamos muy comprometidos con nuestro partido y que la mayoría de los diputados y senadores nacionales estén acompañando las leyes que quiere el Gobierno. Los gobernadores de signo radical están acompañando estas reformas. Y en ese plano estamos trabajando juntos y estamos con mucha convicción, pero creo que hoy conjeturas electorales no son convenientes”, manifestó Cornejo.

El mendocino hizo hincapié en que un cambio de modelo económico es doloroso y trae momentos de mucha zozobra, además de un incremento de la pobreza por lo que discutir cuestiones electorales puede generar mucho malestar entre la ciudadanía.

“Quienes apoyamos la orientación general de este gobierno lo hacemos porque sabemos que hay que hacer estos cambios, pero sabemos que son dolorosos y que hieren la sensibilidad de los más humildes, de los sectores medios, de las pymes. Estar planteando escenarios electorales o candidaturas con anticipación es probable que hiera a los gobiernos que tenemos la responsabilidad de administrar”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario insistió en que no busca hacer conjeturas electorales y que cuando esté el cronograma electoral analizarán las condiciones.