Escándalo en Irrigación: Marcos Calvente se defendió y despegó a la Municipalidad de Guaymallén del caso

El escándalo que envuelve al Departamento General de Irrigación continúa desarrollándose y ya comienzan a develarse nuevas inconsistencias. La semana pasada, la entidad decidió suspender durante 60 días al inspector de cauces de Los Corralitos, Alejandro Currenti, y confirmó las sospechas que circulaban sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos para obras hídricas en Guaymallén.

Además, se ordenó la devolución inmediata de los fondos de remanentes no invertidos, con intereses desde el 04/10/22, fecha de la última entrega que se hizo a la Inspección de Cauce. Por otra parte, se puso a disposición del Tribunal de Cuentas y de la UFI, la información correspondiente para iniciar una causa judicial o no. Con esto se da cuenta que Irrigación no denunció a Currenti directamente, lo que llamó la atención de la oposición, la cual busca que el DGI y el Tribunal de Cuentas den a conocer la rendición de los ejercicios 2022 y 2023 de esa inspección de cauce.

Mientras que el concejal José Pozzoli, hace lo propio con la Municipalidad de Guaymallén para que se revelen los convenios que firmó el exintendente Marcelino Iglesias con Currenti durante el período 2019-2023. A raíz del escándalo, Iglesias salió a defender el plan de obras hídricas llevado a cabo y ahora el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, rompió el silencio en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

El jefe comunal inició explicando el rol que ejercía la Municipalidad en ese periodo: "Guaymallén aportaba los materiales para la construcción de algunos canales en particular que se pactaban o se programaban antes de la firma del convenio. Todos esos años que se trabajó en conjunto entre Irrigación y la Municipalidad de Guaymallén, se firmó un convenio donde se pactaba esta participación en este formato. El Departamento General de Irrigación proveía los recursos económicos a inspección de riego, y la Municipalidad de Guaymallén algunos de los materiales".

"La característica es que Guaymallén aporta esos materiales 'in situ', es decir, llevaba el material al lugar donde estaba la construcción del canal o de lo que se esté haciendo. No daba los materiales a un intermediario, se colocaban en el terreno donde estaba la construcción. El insumo de mayor costo económico es el hormigón elaborado, eso lo proveíamos desde contratos que tiene la Municipalidad, llevados adelante a través de licitaciones públicas y son contrataciones que tiene la Municipalidad para toda una serie de tareas, no específicamente para esta ejecución de canales de la zona rural con Irrigación", añadió.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén.

Y destacó que "como parte de esos contratos, nosotros derivamos a la obra que estaba en ese momento en ejecución pactada inicialmente, camiones de hormigón elaborado y se colocaban ahí. Al final del año se hacían auditorías para dejar en papeles que los metros de canales pactados en las calles o en las locaciones se habían ejecutado y los años 2021, 2022 y 2023. La correcta ejecución de esos convenios se ha emprendido como se rinden todos los fines de años, las gestiones municipales frente al Tribunal de Cuentas".

Marcos Calvente aseguró que "la situación generada en Irrigación es ajena a la Municipalidad de Guaymallén, porque Guaymallén aportaba los materiales y los aportaba in situ. Nosotros teníamos mecanismos de control para que ese material llegase a destino".

En ese entonces, el actual intendente fue el Secretario de Obras Públicas. Respecto a la función que cumplía, reconoció: "Los convenios los firma el intendente, no por una decisión de Marcelino, sino porque así lo establece la Carta Orgánica de las Municipalidades. Después, todos los materiales y todo el plan de obra que se ejecutaba, se derivaban de alguna de las áreas de la Secretaría de Obras. Estas eran obras que se catalogan como obras por la Administración, así que los materiales salían de contratos que tenía la Dirección de Obras por administración. Hay un director que va programando y coordinando la entrega de esos materiales, y nosotros desde la Secretaría de Obras se hacen auditorías de que esos materiales se entregan donde corresponde".

"Esos convenios tenían validez legal una vez que salía el decreto. Como Secretario de Obras, todas las situaciones que ameriten un acto administrativo en ese ámbito, las firmaba. Todas las obras públicas que se realizaron en las gestiones pasadas tienen que ver con el rol que ejercí porque era secretario y tenía a cargo la ejecución de esa tarea", sostuvo Calvente.

El problema de fondo que hay en Irrigación es que hay dos obras que no están hechas, y hay una que está al 75%. Cuando Currenti fue cuestionado por eso, el argumento que dio el inspector es que, por un problema de inflación, él tuvo que sacar recursos de algunas obras para ponerlas en otras. Pero nunca pidió autorización e Irrigación no estaba al tanto de eso. Actualmente, el DGI detectó que faltan obras. Calvente se desligó y comentó que "esa es una cuestión interna de Irrigación. Nosotros somos ajenos a esa situación".

Respecto a su relación actual con Marcelino Iglesias, mencionó: "Tenemos una relación de diálogo. No hemos conversado sobre este tema porque nosotros tenemos todas las auditorías hechas. Tenemos una relación de trabajo, articulamos para algunas situaciones que tienen que ver con sacar algunas leyes, o la revisión de algunas leyes dentro del ámbito de la Legislatura. Tengo un diálogo fluido con la gestión en general. No estamos enfrentados ni distanciados".

