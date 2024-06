El deseo de declarar de los presos por el caso Chocolate alarma a todos en la interna peronista

Pablo y Facundo Albini quieren declarar ante la jueza Betina Lacki y el juez Guillermo Atencio, según dejó trascender su abogado defensor Maximiliano Rusconi por la causa en la que se investiga el fraude y asociación ilícita por la que también está en prisión Julio "Chocolate" Rigau relacionado con la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Si bien el anuncio no es nuevo, ya que Facundo había declarado en noviembre del año pasado que quería declarar ante el juez de la causa, ese paso aún no se concretó. Ante la insistencia de Rusconi, a principio de año, y ante la licencia que había solicitado Atencio por cuestiones personales, finalmente se decidió que solamente fuera la fiscal Lacki la que lo recibiera. El Código Procesal Penal establece, en el artículo 86, que de la única forma que los Albini fueran beneficiados en la causa es si delatara a algún funcionario o superior en la escala de responsabilidades.

"Alguien pidió nombrar a cada una de esas 48 personas que ingresaron a la legislatura y cuyas tarjetas tenía Rigau. Y no fuimos nosotros. Hacernos responsable a mí o a mi padre por todo esto es un montón", agregó en declaraciones realizadas el año pasado al diario La Nación. Los Albini eran los jefes políticos locales de Chocolate en el peronismo platense.

En aquella ocasión Pablo también despegó al jefe político del Frente Renovador de la capital bonaerense, Raúl "Cabezón" Pérez pero sembró dudas sobre la responsabilidad que tenían los referentes aliados en la Cámara de Diputados en su trabajo como posible recaudador.

"Un detenido puede en cualquier momento solicitar hablar con el juez", le había dicho en aquel momento Atencio a MDZ. Sin embargo, eso no sucedió. Ahora, la UFI 3 está fijando una fecha para la toma de dicha declaración.

El escándalo de las tarjetas de débito en manos de un empleado como Rigau, a quien además de su salario como electricista en la Cámara le pagaban un extra de $200.000 hasta septiembre del año pasado para retirar el dinero con los 48 plásticos que no le pertenecían, nunca escaló por encima de los únicos tres detenidos y procesados por la causa. La pregunta que siempre se hizo el juez y que aún no se determinó con claridad en el expediente pero sí en la cotidianeidad de los habitués de la legislatura es quién era el “consumidor final” de todos esos beneficios económicos, que consistía en multiplicar casi $600.000 pesos por la cantidad de tarjetas encontradas en poder de "Chocolate".

Otros tiempos. Con Axel siempre hubo tensión. Insaurralde sigue con poder que incomoda

Al ser Pablo Albini conocido de Sergio Massa, quien lo ayudó a ingresar en la Cámara en el año 2000, cuando el exministro de Economía había asumido como diputado provincial, las miradas cayeron en el actual presidente de bloque del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, a quien un testigo de todo el procedimiento, Emiliano Ayerdi Funes, también había imputado en una declaración que nunca se formalizó en el expediente.

¿Por dónde querrán ir ahora los Albini con su declaración? Es la pregunta que la Legislatura se realiza. Rusconi es un abogado mucho más caro que lo que pueden pagar los actuales detenidos y procesados y siempre estuvo en el radar kirchnerista para lo que pudiera suceder. También fue el defensor de Diego Lagomarsino, el supuesto especialista informático que le dio el arma al exfiscal Guillermo Nissman que luego se transformó en el revolver asesino.

"Para lo único que le puede servir una declaración a los imputados en beneficio personal es cuando éstos indican quienes son los superiores en la cadena delictiva. Es decir, si se transforman en delatores, y se les puede atenuar la pena", le dijo a MDZ un especialista judicial que en diferentes tramos de este expediente tuvo acceso a la causa.

Al tener relación directa con el Frente Renovador durante veinte años, es poco probable que los Albini quieran imputar con su testimonio a sus amigos y socios políticos. Inclusive Facundo había logrado ingresar al Concejo Deliberante de La Plata en representación de esa fuerza dentro de Unión por la Patria. ¿Se habrá roto esa relación? Poco probable. En el estudio jurídico, su importancia y resonancia, está la primera muestra que la lealtad aún se mantendría.

Entonces, queda la otra hipótesis. Que responsabilicen a la Presidencia de la Cámara, en manos, en aquel momento, de Federico Otermín, actual intendente de Lomas de Zamora y ahijado político de Martín Insaurralde, quien hasta el momento en el que explotó el escándalo era el Jefe de Gabinete provincial y dueño del armado más importante del peronismo provincial junto con Máximo Kirchner.

Si bien ahora las relaciones entre Otermin e Insaurralde no son las mismas que en aquel entonces y esa incipiente separación política se experimenta en el ámbito municipal con la readecuación de muchos servicios anteriormente otorgados a los amigos del exesposo de Jesica Cirio, el poner todo el foco de responsabilidad en Otermín significaría, también, cargarle el escándalo sólo a esa dupla, despegándola del massismo, con el que empezaron a pugnar por el futuro del peronismo kirchierista renovador en la Provincia.

La declaración de Pablo y Facundo Albini aún no tiene fecha, pero el solo hecho de que pueda describir el mecanismo de recaudación que utilizaban ya amerita el llamado de atención del oficialismos y los abonados a un sistema por el que se garantizaba el manejo del poder legislativo.

"No tenes que perder de vista un dato no menor. Cuando terminó la elección del año pasado, se había casi cerrado que Eslaiman sería el presidente de la Cámara. Pero eso no sucedió y en su lugar Insaurralde, con un quiño de Máximo Kirchner, colocó a Alejandro Dichiara. Inclusive hace algunos meses los veinte legisladores del massismo se ausentaron repentinamente a una sesión convocada para tratar temas propuestos por el gobernador. Cuando se normalizó la situación, ya el Frente Renovador había conseguido las presidencias de las comisiones legislativas que pretendía".