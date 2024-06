Edgardo Gonzalez: "Nos vamos a quedar sin agua, estamos buscando una solución"

En 2023 sabía que iba a ser el próximo intendente de Lavalle. A Edgardo González, (PJ), la gente se lo decía en la calle, sentía que había empatía y es por eso que se animó a presentarse sin respaldo partidario. Ganó cómodo la primaria y se convirtió meses después en el intendente, un sueño que tenía hace más de tres décadas.

Ahora, 6 meses después de asumir el cargo, el desafío es grande por la crisis económica, que se agrava en el departamento por la falta de trabajo. Por eso planea la llegada de nuevas empresas para generar trabajo. Además, está ocupado en el tema del agua, que cada día es más escasa para Lavalle. En esta entrevista con MDZ, habla de la deuda que recibió de la gestión anterior, de las prioridades de su gestión, entre otros puntos.

-Usted llegó a la intendencia sin apoyo de la estructura política.

-Nosotros habíamos hecho unos estudios previos, sabíamos que estábamos bien en el territorio. Quisimos por todos los medios tratar de ordenar y hacer un solo lstado con el intendente en ese momento. No se dio, pero bueno, lo que prioricé fue la gente, la sociedad,lo que me decían a medida que íbamos caminando. El que tiene la verdad es el pueblo y así llegamos. Sin recursos ni medios de posibilidades, era automático. Llegamos a los diferentes distritos, y la gente sola se juntaba y fue impresionante cómo querían participar y hacerse eco de las necesidades del pueblo y tener la posibilidad para que ellos mismos trabajaran sobre la temática. En el secano llegábamos y la gente me decía "Edgardo, no te conozco, pero me han hablado bien de vos". Se fue haciendo una bola que de verdad, tuvo que ver con el resultado que obtuvimos.

Cuando me preguntaban algunos medios locales que pasaba si el resultado era adverso. Yo estaba seguro que ganábamos. La gente nos contagiaba la convicción. Creo y estoy convencido que hay una forma diferente de hacer política y es la transparencia, el ser igual que el otro. Que hoy tenés la posibilidad de estar al frente pero que eso no te cambie, que uno siga siendo el mismo.

¿Siente que está haciendo la gestión que proyectaba el año pasado?

-Está muy complicado. Es muy poco lo que nosotros nos propusimos en la campaña, lo que militamos, lo que queríamos hacer, es muy poco lo que estamos haciendo de nuestros proyectos. Lo que sí estamos terminando unas obras que habían quedado empezadas de la gestión anterior. Nosotros en Lavalle teníamos muchas obras nacionales, se cortó el financiamiento, donde algunas empresas paralizaron la obra y otras no. Hoy tenemos un problema donde tenemos varias obras como por ejemplo viviendas.

¿Cuántas casa tienen sin terminar?

-Tenemos 14 viviendas en el Barrio Padre Contreras y 9 en el Virgen de Lourdes. Tenemos 25 viviendas y 40 que vinieron directamente de Nación al municipio y están al 80%la construcción. Hoy tenemos un miedo grande, no sólo los adjudicatarios sino también nosotros de que nos las usurpen. Queremos ver cómo las terminamos. Las tenemos que terminar con recursos propios. Porque más allá que es una operatoria que venía el dinero de Nación a las empresas, el contrato lo ha firmado el municipio con las empresas. Entonces los responsables ante la empresa somos los municipios. Tenemos buenas relaciones, no con todos, sino con algunas de las empresas. Queremos llegar a un acuerdo en el que estén todas iguales y que las podamos entregar con el acuerdo de los adjudicatarios. Edgardo Gonzalez en dialogo con MDZ.

Foto: Rodrigo D'Angelo

-En ese sentido, podría estar terminada por fin la ruta 40...

- Fue una ilusión y un sueño y de muchos años. Una lucha eterna con los diferentes gobiernos nuestros. Cuando comenzó esa obra, cuando se hizo esa inauguración, se juntó todo el pueblo, una alegría muy grande. Después con una tristeza grande porque con el cambio del actual gobierno nacional quedó paralizada. Hoy renacen nuevamente las esperanzas a través de este convenio que hizo el gobernador Alfredo Cornejo junto con la Nación este año se terminaría esta obra. Es muy importante para Lavalle-

¿Cómo está hoy la sociedad lavallina con la crisis económica?

-Desde que se terminó la última cosecha de uva, se ha comenzado a haber una necesidad muy grande con el tema del trabajo. Con el tema del trabajo va a aparejado el resto de los temas: la vivienda, el que paga el alquiler, mandar los chicos al colegio, ya sea primaria o secundaria. La gran demanda es el pedido de trabajo. A Lavalle también tenemos que darle una transformación en lo económico. Nosotros sabemos que la economía lo mueve la agricultura. Hemos apostado mucho a la zona industrial. Antes de que llegáramos al cargo ya se había encaminado para que sea un parque industrial. Estamos trabajando dentro el parque para transformarlo, tenemos empresas interesadas y se instalan en el lugar, será mucha mano de obra que se usará. Estamos atravesando un momento crítico, en lo económico y lo social donde la falta de trabajo es muy importante.

¿Les disminuyó la coparticipación?

-Ese no es el problema que tenemos. El anterior gobierno me dejó 670 millones de pesos disponible en las dos cuentas. Tenía que pagar diciembre y aguinaldo y se iban 330 millones, aproximadamente. Pero a su vez llevo más de 400 millones de pesos pagados de deudas que no son mías, que se habían adquirido con anterioridad y me quedan terminaciones de obras que no son mías. También importantes gastos que son alrededor de 300 millones de pesos. De todos modos le aumenté el 62% a los empleados municipales que era un compromiso que yo tenía con ellos.Así todo tenía todo una deuda con Edemsa. Hemos pagado todo eso. Estamos haciendo una buena administración y estamos llevando adelante la limpieza en todas las zonas. Nos ha costado le pido disculpas a la sociedad lavallina porque al principio nos costó, no teníamos insumos. Así que tuvimos que salir a comprar.

¿Por qué no tenía insumos?

No había nada para realizar la limpieza del departamento.. Tuvimos que hacer la licitación. Tuvimos la mala suerte que nos robaron la luminaria led, de las altas. Recomponen todo eso nos llevó su tiempo. El robo fue durante los últimos dos meses.

¿Se ha incrementado la inseguridad ?

Y viene aparejado con el tema de la falta de trabajo y la crisis económica. Pero a pesar de todo, tenemos las cuentas ordenadas. No tendré problemas por el tema de sueldo y estamos tratando de ordenar la Dirección de auditoría. Creemos que tiene que existir una política donde no hayan flujos de dinero que se desvían. Todavía no lo podemos ordenar del todo y eso nos está llevando tiempo y nos ha demorado en los pagos. Tenía la necesidad que la gente sepa en que se gasta todo. Nosotros somos administradores del dinero de la sociedad. Por otro lado, nosotros tenemos el sueldo atado a las paritarias municipales.

¿Incluso los concejales?

Sí, estamos todos atados a las paritarias. Creemos que hay una forma distinta de hacer política.

¿Cómo es su relación con las comunidades de pueblos originarios?

Tengo buena relación, los acompañé en todos los procesos. Apenas asumí, a los 20 días, recibí a los representantes de la comunidad y me dijeron que hacía 17 años que no los recibían las autoridades. Empezamos a trabajar. Hoy por ejemplo estamos saliendo con el municipio con todas las oficinas. El martes pasado fuimos a Asunción. Quienes recepcionaron todos los presidentes de las comunidades. Edgardo Gonzalez en dialogo con MDZ.

Foto: Rodrigo D'Angelo

¿El tema del agua ha sido un tema muy difícil históricamente para Lavalle?

-Nosotros tenemos dos problemas. Por un lado el tema del agua para consumo, que presta Aysam y otras entidades. Tenemos mucho problema con la dotación de servicio, en centro de Lavalle y Costa.

¿El problema es que abre la canilla y no sale agua?

No hay suficiente abastecimiento. Falta agua. Tenemos lugares a donde no llega suficiente caudal. Desde el municipio llevamos tanques de agua, como a 3 de Mayo, Jocolí. En el secano es impresionante, no llega la presión. Si siguen conectando, va a faltar más. Tarde o temprano nos vamos a quedar sin agua, estamos pensando en una solución a largo plazo.

Mirá la entrevista completa