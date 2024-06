Otro intendente se sube a la oleada de independencia K y sigue la discusión de qué hacer tras la derrota

Julio Zamora es, desde hace más de una década, el intendente de Tigre. Primero asumió en su cargo interinamente mientras Sergio Massa saltaba al ámbito nacional como Jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Luego, cuatro años después, fue su turno como intendente sin delegación previa, aunque siempre vinculado con el líder del Frente Renovador, que ya empezaba a soñar con su candidatura presidencial.

El tiempo los separó. Y la ruptura llegó en 2019, cuando casi queda trunco el armado de todo el Frente de Todos porque Zamora quería renunciar a su reelección, al menos en participar en una interna, ni Massa quería dejarlo, sintiéndose jefe político del territorio. Fue, esa, la primera gran frustración de Malena Galmarini, que casi se sintió moneda de cambio por lo que terminó sucediendo.

Sin embargo, en 2023, cuando Massa ya no solo era ministro de Economía, sino candidato presidencial, expuso todas sus condiciones y casi margina al intendente de una nueva reelección. Finalmente, la compulsa se dio pero con Zamora compitiendo solamente con la lista de Juan Grabois, el opositor de Massa. El intendente ganó lapidariamente esa compulsa.

Desde ese momento, en la mente del jefe comunal y de su equipo político empezaron a preguntarse si valía la pena seguir en un espacio que no le reconocía mucho, casi nada. Inclusive ningún funcionario de su gestión fue convocado por el gobernador Axel Kicillof a pesar de haber conseguido un 50% de los votos a nivel local.

En diálogo con MDZ, el intendente va atando cabos y sacó una conclusión: “Desde 2011 soy un intendente opositor. Primero con Cristina y Daniel Scioli porque Sergio empezó a ser opositor al gobernador. Luego, con Cambiemos, por obvias razones. Y, lamentablemente, también tuve que padecer situaciones típicas de un gobierno opositor porque nadie venía a Tigre por la pelea que teníamos con Massa”, explica, pícaro. “Ahora mejoramos la relación con Sergio, hablamos, pero sabemos que no estamos igual que antes”.

Zamora percibe que es inexorable explorar otros caminos fuera de lo que fue Unión por la Patria

Si bien dialoga con todos los “rebeldes” del peronismo no cristinista, aún no articularon un mínimo acuerdo partidario con ellos. Lo que sí sostiene, desde hace tiempo, es que “si el peronismo quiere hacer una interna para definir su conducción, la misma debe hacerse con reglas de juego totalmente diferentes a las que se vinieron haciendo hasta el momento”.

“Es impostergable una renovación partidaria. Tenemos que mostrar que hemos cambiado o renovado nuestras prácticas políticas, nuestras prioridades y nos abriremos a que participen todos de nuestra interna. Tanto los afiliados como los que no. Tenemos que hablar más allá de los que nos dicen nuestros simpatizantes, abriéndonos a todos los que quieran aportar su punto de vista”, comentó Zamora.

Para él, “el peronismo se debe darse una refundación metodológica. Estoy planteando algunos temas que pueden ser productivos para todo el peronismo, como la boleta única en papel, una interna abierta, pero si esto no es aceptado, es claro que no voy a estar en ese lugar. No podemos seguir definiendo todo en una cabina telefónica. Si uno no se siente escuchado, si no nos abrimos, si no aceptamos lo que nos dice nuestra sociedad, no tiene sentido estar acá porque no voy a quedarme sentado viendo como la gente va para otro lado”.

“Cada vez que hubo una refundación o renovación peronista se hizo desde afuera. Nadie debe abandonar el peronismo, porque al peronismo lo llevamos cada uno de nosotros en nuestro pensamiento, accionar y corazón”, sentenció.

¿Crees que Kicillof se peleará con Cristina Fernández de Kirchner en su deseo presidencial?

No lo sé. Pero tampoco se si quiere ser candidato a presidente. El día que lo diga creo que tiene que hacer una convocatoria amplia, planteárselo a toda la sociedad, sentarse con todos los dirigentes, expresar su proyecto, decir cuál es esa idea que él tiene. Él es el gobernador, está gestionando muy bien. Quizás no lo haya expresado porque es muy temprano, porque hay que gestionar el día a día, pero él sabe que es un dirigente valioso, que ha aportado mucho al peronismo y el día que se decida lo tiene que expresar con claridad.