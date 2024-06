Ley Bases y paquete fiscal: Lisandro Nieri mencionó los "sinsabores" que dejan los cambios del Senado

En el marco del tratamiento de la Ley Bases y del paquete fiscal en la Cámara baja del Congreso, el diputado nacional mendocino Lisandro Nieri ratificó su apoyo a la primera iniciativa, aunque habló de los "sinsabores" provocados a partir de la serie de cambios realizados en el Senado, como lo ocurrido con las privatizaciones de empresas estatales. En tanto, sobre el paquete, cuestionó el aumento porcentual en las regalías mineras.

"Seamos claros: las dos leyes tienen aprobación de ambas cámaras. Resta definir si aceptamos las modificaciones de senador o si las rechazamos e insistimos en la media sanción que dimos oportunamente", dijo Nieri en el comienzo de su intervención.

"Los aportes realizados por senadores en la Ley Bases son superadores. Destaco lo del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) porque hay un aporte que apunta a mejorar las cadenas de valor y el desarrollo de proveedores locales. Debemos contar con esos desarrollos para que así se pueda ejercer en eventuales inversiones que se capten. También destaco el agregado del bloqueo de empresas para que sea una causal de despido sin causa. Es relevante porque muchísimas empresas han tenido problemas y han terminado cerrando por patotas que han impedido su funcionamiento", sumó el legislador radical.

No obstante, dejó en claro su descontento por lo sucedido con el capítulo de empresas públicas a privatizar. Ante la falta de consensos en el Senado, se tuvo que excluir a Aerolíneas Argentinas, RTA y Correo Argentino. "Quedan algunos sinsabores al haber restado empresas. Comenzamos con un paquete de 41 y, después de una larguísima discusión, con 9 empresas sujetas a privatizaciones", dijo Nieri.

En ese orden, comentó: "A mí entender, privatizar las 9 empresas que abordamos en esta Cámara era algo absolutamente razonable. Empresas que tienen más de 500 millones de dólares de subsidios. El famoso millón y medio que pierde Aerolíneas Argentinas por día hay que pensarlo desde el punto de vista distributivo. Lo pagan todos los argentinos y unos pocos somos lo beneficiarios, los que viajamos en la aerolínea".

"Lamento también lo de la cuota solidaria. Es un crédito del sindicato que hace las discusiones salariales. Sin discutir ese crédito, sí creo el empleado debería brindar su consentimiento para que sea descontado de su bono", dijo el mendocino que, luego expresó: "Pondero más los comentarios iniciales y, aún con los sinsabores manifestados, vamos a acompañar la ley bases".

En relación al paquete fiscal, Lisandro Nieri -que fue uno de los principales promotores de la restitución del Impuesto a las Ganancias (no fue aprobado en el Senado)- dijo: "Nuestro bloque mayoritariamente se inclina por la insistencia en lo que es el bloque de Bienes Personales y Ganancias". Después, ahondó: "Voy a detenerme en el gasto tributario. En nuestro país se está haciendo un enorme esfuerzo en el necesario ordenamiento de gastar más allá de nuestras posibilidades que mantuvimos durante décadas. Me resulta inadmisible que en ese esfuerzo no podamos avanzar en la baja del gasto tributario. Planteamos que el Ejecutivo en 60 días presentara un plan para al menos dos puntos de ese gasto -beneficios corporativos y sectoriales- sean eliminados".

Respecto al cambio en el Artículo 22 de la Ley 24.196 para la suba del tope de regalías para la minería, expresó a modo de queda: "Hay modificaciones enriquecedoras en lo que es blanqueo y monotributo social, pero hay un punto del Senado que, a mi criterio, es inadmisible: el fenomenal aumento que se propone de regalías mineras.

Nieri tildó de "locura" el planteo de dos senadores de "quintuplicar de 3% a 15% las regalías mineras". "La discusión termina en casi duplicarla y llevarla de 3% a 5%. Esto choca de frente con el RIGI. Pondero mi absoluto rechazo al aumento de impuestos distorsivos que desalientan el crecimiento", cerró.