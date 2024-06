Impuesto a las Ganancias: el análisis de Lisandro Nieri tras el rechazo de los senadores

En Mendoza, la aprobación de la Ley de Bases por el Senado generó una celebración contenida para el oficialismo, ya que el paquete fiscal fue modificado, excluyendo la restitución del Impuesto a las Ganancias. Esto afecta las finanzas provinciales, que esperaban esos fondos. El gobernador Alfredo Cornejo expresó su satisfacción parcial, mientras que el diputado nacional Lisandro Nieri, de la Unión Cívica Radical, habló con MDZ Radio 105.5 FM y centró la esperanza en que la Cámara de Diputados revierta la decisión del Senado y lo restituya.

Nieri expresó que "lo más relevante es la aprobación de la Ley Bases y fiscal" y que "hay que hacer un balance de dónde tomó el gobierno Javier Milei hace seis meses y, claramente, requería de estas herramientas que presentó inicialmente que eran probablemente excesivas y pusimos algunos límites y modificaciones". El diputado agregó que igualmente considera que "hace un par de meses debería haber contado con herramientas para procurar un orden económico".

"El punto de Ganancias, como parte del plan platita de Massa, se aprobó este desastre fiscal que es la cuasi derogación de la cuarta categoría. No existe país del mundo que no tenga un impuesto a los ingresos. Tampoco hay país del mundo que tenga esta inflación, que es un impuesto perverso, y lo que hizo el kirchnerismo que, durante 20 años, aumentó el Impuesto a las Ganancias de una manera muy cobarde, escondida, a través de una inflación que cada vez hacía a más gente pagarlo y cada vez pagar porciones más grandes", dijo Nieri para abrir el polémico punto. "Ahora se pretendía revertirlo en un impuesto que iba a ser mucho menos gravoso de lo que había sido hasta el año pasado". Sin embargo, añadió que "como todo sistema impositivo serio, revertía y volvía el impuesto a la cuarta categoría. Lamentablemente, y con mucha irresponsabilidad de Senadores que debían defender sus provincias, esta norma queda a mitad de camino".

Nieri expresó con claridad: "Yo defendiendo que es un impuesto adecuado. Súper antipático, no es agradable, pero es un impuesto con el que se hacen políticas públicas. Hay una actitud populista en algunos legisladores que votan en contra, pero después sus provincias son beneficiarias de ese recurso".

El diputado se refirió a puntos importantes como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), las moratorias en jubilaciones y la situación previsional en general en relación también al Impuesto a las Ganancias. Nieri detalló que "en la época de Alberto Fernández, lejos de darle el 20% adicional a las jubilaciones, con una estafa electoral porque en campaña eso se prometía con los intereses de las leliqs y no se cumplió sino que se suspendió la fórmula, se actualizó por decreto y por inflación se recortaron la jubilaciones un 30% y un 40%. No le diste el 20%, pero le recortaste".

El legislador mendocino continuó: "Cuando pudiste levantar la mano y votar que no se pague más Ganancias, eran beneficios para personas que ganan 2500 dólares por mes (en valores actuales). Era altísimo el Impuesto a las Ganancias, había que corregirlo, pero no paga más quién gana 2.500 dólares por mes". En este sentido Nieri explicó que, entonces, a alguien que tiene "un ingreso de $5 millones, le están diciendo ‘te voy a dar un beneficio’, y a quien percibe $206 mil le dicen ‘vas a cobrar menos porque estamos todos haciendo un esfuerzo’. No me parece justo".

Por otro lado, "el costo de esta medida es 0,43% del Producto Bruto Interno (PIB). Si vos eliminas el beneficio que tiene Tierra del Fuego es 0,41%, si eliminas el beneficio del Impuesto a las Ganancias de ingresos de más de $10 millones que puede pagar un juez tenés 0,16%. Tenés mucho más de lo que cuestan los jubilados", dijo Lisandro Nieri y agregó: "La forma de llegar a un resultado tiene distintos caminos y vos tenés que ver cómo distribuir ese esfuerzo. No es irresponsable porque está medido. Irresponsable hubiese sido votar lo que planteaba el kirchnerismo que hacía una propuesta que quería darle 30 puntos pero costaba 2% del PIB. O sea, costaba más de 4 veces lo que costaba la nuestra. El artículo 111, que lo votamos y lo incorporamos, establecía dos puntos del PIB y que el Ejecutivo tenía 60 días para enviar un proyecto de ley para tener mayor recaudación, con lo cual por menos de la cuarta parte tenías para afrontar este costo de los jubilados. Lamentablemente se retiró en Senadores por dos tercios y va a ser difícil de reinstalarlo en Diputados".

"No podés ir de shock contra los más necesitados y ser gradualista con sectores que tienen beneficios gigantescos", dijo el legislador Nieri, quien además insistió en que "este problema fiscal en que estaba Argentina se salía con esfuerzo compartido. Hay que ver cómo se distribuye la carga. El 'no hay plata', fue un éxito del publicista. Ahora, plata hay un montón. Los números de un presupuesto nacional, provincial, municipal son millonarios en plata. El problema es cómo lo asignas. Si tu decisión política es bajarle más al que gana $206.000 y darle más al que gana más de $5 millones, es una alternativa. Pero lo que nosotros planteamos no es irresponsable desde el lado del gasto y lo voy a defender aún con un criterio fiscalista".

