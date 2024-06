Echaron a las piñas a un youtuber libertario de la manifestación del Congreso

El comunicador Mariano Peréz, quien es dueño del canal libertario BreakPoint, fue echado de la manifestación del Congreso a los golpes por los piqueteros que allí se manifiestan contra el tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Denunció que le "pegaron de a muchos" y además, los acusó de "chorros" por querer robarle el celular.

Pérez le estaba tomando declaración a uno de los manifestantes cuando comenzaron los golpes. El video del momento es poco claro sobre si efectivamente hubo golpes. De todas maneras, es evidente la violenta reacción que tuvieron los manifestantes ante la presencia del youtuber.

"No solo me pegaron de a muchos sino que además son unos chorros que me quisieron robar mi celular. Nunca mejor representados los zurdos", escribió el comunicador en su cuenta de X. "Van a tener que matarme si quieren que deje de hacer periodismo", agregó.

Finalmente, uno de los presentes se llevó a Pérez y a su camarógrafo a la fuerza, acusándolos de "provocar". "Nosotros venimos acá a preguntar con respeto", indicó el comunicador.

Movimientos sociales, sindicales y piqueteros están en el Congreso manifestándose en contra de la Ley Bases que se trata en la Cámara de Diputados. "Una vez más estaremos en las calles movilizando contra la aprobación de la Ley Bases. ¡Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos!", dijeron desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cuando convocaron, junto a otras organizaciones y el frente de izquierda, a marchar.