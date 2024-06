Alfredo Cornejo repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia

El mandatario provincial, Alfredo Cornejo, emitió un comunicado en sus redes sociales al hablar sobre la situación institucional en Bolivia. El excomandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zuñiga, amenazó este miércoles con tomar la sede del Ejecutivo boliviano mientras se desplazaba en un tanque seguido de más vehículos militares que se movilizan de manera "irregular" en la plaza en la que se ubica la sede del Gobierno en La Paz.

La situación tomó relevancia luego de que los presidentes de los países limítrofes comenzaran a emitir sus mensajes en repudio del intento del golpe de Estado en Bolivia.

Mientras tanto, el gobernador Alfredo Cornejo destacó: "Repudio los recientes acontecimientos ocurridos en Bolivia. Es nuestro deber como ciudadanos respetar las instituciones legítimamente constituidas, fundamentales para preservar la democracia y el Estado de derecho".

A su vez, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado dijo: "Repudio el intento de golpe de Estado perpetrado por sectores militares en Bolivia. La democracia y la voluntad del pueblo deben prevalecer siempre".

A nivel nacional, la canciller Diana Mondino fue la encargada de reaccionar ante los sucesos. "Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", sostuvo la funcionaria del Gobierno nacional.

En medio de la tensión tras la toma de la Casa de Gobierno en manos de los militares encabezados por el general Juan José Zuñiga, el presidente de Bolivia, Luis Arce le tomó juramento a la nueva cúpula militar del vecino país. Y luego de varias horas, los militares sublevados se retiraron.

En horas de la noche se conoció que Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército de ese país que fue señalado como el principal responsable de un intento de golpe de Estado, fue detenido.

Medios bolivianos confirmaron el operativo por el cuál Zúñiga fue aprehendido en las afueras de un cuartel militar. La Fiscalía General del Estado había anunciado horas antes la activación de una alerta migratoria contra el general para evitar que salga del país.