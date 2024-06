El partido de Javier Milei que puso fecha para cambiar a sus autoridades

Una día después del comienzo de la primavera, es decir, el próximo 22 de septiembre, serán las elecciones internas del Partido Demócrata en Mendoza. La fuerza fue fundamental para el triunfo de Javier Milei en las presidenciales del año pasado y ahora, se encuentra en medio de un proceso en el que dirigentes de otros partido pujan por ser los representantes del jefe de Estado en la provincia.

El "mileómetro" no existe, pero en la provincia de Mendoza hay tensiones para ver quién es la figura más cercana al presidente. En ese contexto, el PD ya puso fecha para ir a las elecciones internas porque corresponde la renovación de autoridades por su carta orgánica. El presidente del partido es el senador provincial Armando Magistretti y su mandato terminará en septiembre. "Los departamentos ya empezaron a movilizarse, y entendemos que todo lo que se demande desde los mismos, se reflejará en la elección provincial", sostuvo el legislador en diálogo con MDZ.

Este dato de los departamentos no es menor: el PD, que hace unos años parecía haberse convertido en una fuerza minoritaria, con escasa representación parlamentaria con pronósticos pesimistas de que podía extinguirse, se fortaleció tras haberle ofrecido a nivel nacional la estructura partidaria a Milei para poder presentarse con un partido con representación en más de cinco distritos electorales como exige la ley electoral.

Esa jugada inteligente -y no forzada porque el actual mandatario representa muchas de las ideas que los demócratas han levantado históricamente como el liberalismo económico- generó un fortalecimiento del partido.

Esto, no sólo se vio reflejado con una mayor representación en el Congreso. Hay dos demócratas en el Poder Legislativo nacional: la diputada Mercedes Llano y el diputado Facundo Correa Llano. Sino que ahora, de cara a la elección interna, el PD apuesta a tener autoridades en todos los departamentos, con listas de juventud, etc, lo que habla de que lograron nuevas afiliaciones y que llegaron a lugares donde el partido estaba perimido.

El actual presidente del partido Armando Magistretti.

Ahora bien, falta decidir si habrá una lista de "consenso" o competencia interna real, es decir más de un listado. "Lo que ocurra en los departamentos, va a repercutir luego a nivel provincial", contó Magistretti. Suenan algunos nombres para suceder al senador, pero no hay nada definido, aunque la mayoría apostará a la unidad. Es decir, a que exista una lista única con un candidato decidido de antemano, por acuerdos, y que el 22 de septiembre sea un mero trámite formal. Lo que sí, claro está, que el apoyo a Milei es indiscutible.

Pero, con miras a las elecciones legislativas del 2025, el camino tendrá algunos escollos que sortear. El PD trabajó para los comicios del 2023 junto a el Partido Libertario, que no obtuvo ni cargos electivos ni tampoco tiene puestos de poder. Pero de manera paralela, por orden de la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei,la diputada nacional Lourdes Arrieta, tiene casi listo el partido "La Libertad Avanza" que será la fuerza de Milei. Por eso lo que se viene es encontrar un equilibrio entre las fuerzas mileístas si esto es posible, por la vía del diálogo como creen ocurrirá algunos demócratas o una disputa que otros dirigentes no descartan ya que a muchos no les gusta para nada la posibilidad de que dirigentes del radicalismo mendocino pretendan ir junto al resto de los seguidores de Milei en una lista legislativa para 2025. Eso, a diferencia de las elecciones internas del PD, podría ser una pelea feroz si se termina dando.