Desaparición de Loan: se metió Sergio Berni y criticó el rol de Bullrich

A 12 días de la desaparición de Loan Peña, en Corrientes, y bajo la principal hipótesis de que su ausencia es parte de un rapto a manos de una red de trata de personas, reapareció el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, actual senador bonaerense, y con críticas a Patricia Bullrich dijo lo que él y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hubiesen hecho en una situación similar. Desde su punto de vista la investigación se lleva adelante con "letargo" y acusó a la Ministra de "mentir descaradamente" por decir que viajaría a Paraguay por el caso cuando verdaderamente irá a una actividad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“No tengan dudas de que si esto hubiera sucedido cuando yo era secretario de Seguridad, la presidenta me hubiera mandado a Corrientes o yo hubiera sugerido ir ese mismo día”, dijo en declaraciones Radio 10. “Por eso hay diferentes estilos de gobierno. Este es uno que no cree en el Estado, entonces no esperen que el Estado encuentre un chiquito que se perdió”, agregó.

“Lo peor es que en Paraguay dijeron que no van por eso, van porque hay una reunión de la OEA. Solo en la Argentina se permite que los políticos mientan descaradamente, faltando el respeto a la sociedad, y no tengan ninguna consecuencia”, agregó respecto al viaje que la ministra Bullrich dijo que realizaría aunque luego canceló.

Según Berni, además, Bullrich "aplica marketing" a su gestión. Al respecto, dijo: “En la campaña de Macri nos machacaban que la frontera era un colador; y que si Macri y Bullrich llegaban al Gobierno, se iba a acabar. No solo no han hecho nada... Dijeron que iban a llenar la frontera de radares, no han puesto un solo radar; dijeron que iban a mandar el Ejército a la frontera, nunca fue; dijeron que iban a poner la red de derribos, no derribaron un avión; se les escapó Samid, todavía no saben ni por dónde. ¡Samid!”.

“No me gustaría decir que se hizo todo mal, me gustaría decir que se perdió mucho tiempo. Igualmente en el expediente hay actuaciones secretas, reservadas, que las saben los fiscales y jueces intervinientes, y que nosotros desconocemos. Sería apresurado decir que se hizo todo mal. Sí, a la vista de los resultados, el mecanismo de seguridad de Corrientes no se movió con la celeridad que se tenía que mover”, agregó y dijo que el gobierno bonaerense está a disposición del correntino para prestar colaboración.

“Si el fiscal es muy bueno, pero la Policía no le encuentra el agujero al mate, se hace un combo explosivo. Entonces, cuando la Policía no tiene capacidad territorial para moverse y para encontrar información... No quiero ser autorreferencial, pero en la Provincia en las primeras 12 horas un caso lo tenemos resuelto porque hay una autoridad política junto a una policial que conocen el territorio, tienen fuentes de información y saben cómo manejarse en el territorio. Acá uno se da cuenta que en el manejo de la investigación faltó, por sobre todas las cosas, expertise”, agregó.