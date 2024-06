Paritarias: el Gobierno ofrece una suba salarial del 15% para el tercer trimestre

El Gobierno de Mendoza retomó este lunes las paritarias con los gremios estatales para comenzar a discutir la próxima actualización salarial. El primer encuentro fue con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y las autoridades provinciales llevaron una oferta de aumento salarial del 15% para el tercer trimestre del 2024.

La propuesta consiste en un incremento para docentes y celadores del 5% en el mes de julio, 5% en agosto y 5% en septiembre. Los incrementos no son acumulativos, calculándose para los meses de agosto y septiembre sobre la base fija del mes de julio de 2024.

A su vez, se propuso modificar el Salario Mínimo Neto Provincial Docente Garantizado conforme el siguiente esquema:

Desde el Gobierno aclararon que “la garantía se aplicará conforme las condiciones detalladas en acta acuerdo del día 19 de abril de 2024, manteniéndose vigentes todos aquellos puntos que no sean expresamente modificados en la presente propuesta”.

El gremio docente rechazó este primer ofrecimiento de los miembros paritarios del Ejecutivo y la reunión pasó a un cuarto intermedio. Las partes acordaron volver a encontrarse el próximo jueves para seguir la discusión.

La reapertura de las negociaciones salariales con los gremios estatales comenzó este lunes por la mañana con el SUTE y luego será el turno de la Asociación de Trabajadores del Estado. En tanto, por la tarde está citada la Asociación de Profesionales de la Salud (Ampros), mientras que el resto de los sindicatos tendrán reuniones en las próximas jornadas.

En la instancia paritaria anterior, el Gobierno ofreció dos propuestas y hubo 16 sectores gremiales que acordaron el ofrecimiento salarial. Los únicos que no aceptaron fueron los empleados y funcionarios del Poder Judicial.

Tanto el SUTE como los Regímenes 5, y 15 de ATE y el personal del Instituto de Juegos y Casinos acordaron un aumento de 10% en abril, 10% en mayo y 10% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Más sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril, $50 mil en mayo, $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

Por su parte, Ampros, los regímenes 13, 35 y Guardaparques representados por ATE, Sitravi, representante de los trabajadores de Vialidad Provincial, Fiscalía de Estado, Contaduría General, EPAS, Subsecretaría de Trabajo y Empleo, Tesorería General, Tribunal de Cuentas, Fondo para la transformación y el Crecimiento se inclinaron por una propuesta que consistía en un incremento del 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

Vale recordar que los empleados y funcionarios judiciales no aceptaron ninguna de las dos propuestas realizadas por el Gobierno, por lo que el gobernador Alfredo Cornejo dispuso un incremento salarial del 10% sobre la asignación de clase para los meses de abril, mayo y junio de 2024, respectivamente, calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023.