Ley Bases: la advertencia de Julio Cobos al Gobierno sobre la "credibilidad" y los acuerdos logrados

El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que retomará las privatizaciones aprobadas por Diputados y negó un acuerdo en el Senado para excluir empresas públicas del proyecto. Además, insistirán con el artículo sobre Bienes Personales. Mañana, en una reunión de la comisión plenaria del Congreso, se evaluarán las distintas versiones de la Ley Bases. Al respecto, el diputado mendocino Julio Cobos habló en MDZ Radio 105.5 FM y dio el pronóstico del clima que se vive en la Cámara Baja de cara al tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal. Para Cobos hay diversidad de opiniones en su bloque, pero en líneas generales pretenden aprobar la Ley Bases como salió del Senado y el paquete fiscal como salió de Diputados.

"Tengo entendido que hay una reunión previa con el Gobierno y algunos legisladores de los bloques que se denominan dialoguistas, para ir transmitiendo las inquietudes y que se adopte un formato con mayor consenso, que allane el camino a un eventual obstáculo de interpretación legislativa y constitucional que puedan desembocar en planteos judiciales", comenzó Cobos y aseguró que el Gobierno "ya tuvo el rédito de obtener la Ley Bases porque en cualquiera de las circunstancias será una u otra ley, la original de Diputados o la que vino con modificaciones del Senado".

La Constitución dice que cuando una ley es aprobada en general y, "si es producto de alguna modificación, vuelve a la cámara de origen y lo que dice la Constitución es que se podrá aceptar las modificaciones o insistir en la redacción originaria". En este sentido el diputado mendocino explicó que "algunos legisladores piensan que al Gobierno le conviene aceptar la Ley Bases como viene del Senado porque fueron introducidas más de 20 modificaciones que mejoran en muchos aspectos, y porque respeta los acuerdos que se han logrado en el Senado". Añadió que es importante recordar que "fue una votación muy particular donde tuvo que desempatar la vicepresidenta de la Nación y, por la información que uno tiene, se tuvo que conceder ciertas cosas para lograr ese consenso sobre todo en facultades delegadas que tuvo un voto menos, pero igual quedó 35 a 35, si no se introducían muchos cambios seguramente habían dos senadores del radicalismo que no iban a acompañar. Y ahí se pierde la médula de lo que es la Ley Bases que son las facultades delegadas".

Si se aprueba la versión de la Cámara de Diputados, Julio Cobos expresó que el Gobierno tendría un problema a futuro: "¿Con qué margen de credibilidad va a ir a negociar un acuerdo? El presidente provisional del Senado que está haciendo fuerza obviamente para que se apruebe la versión del Senado, me decía ‘Julio, a mí me tocó sumar 29 senadores para lograr este apoyo a la Ley Bases y al paquete fiscal. Nosotros somos siete’. Si desconocen que hubo un acuerdo como él lo informó en el comienzo de la sesión, la vez que se vaya a sentar a dialogar con los legisladores que quieren colaborar con el Gobierno no van a contar con margen de credibilidad". En este marco, compartió una conversación con el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu quien en una cena le transmitió que "‘es más importante para afuera, para los mercados, para los inversores ver un gobierno que es capaz de lograr acuerdos que un artículo más de la ley’", argumentó Cobos.

El Gobierno nacional, en síntesis, plantea que algunos artículos no salieron en el Senado porque no les daban los números y no porque hubo acuerdos, por ejemplo en el tema de las privatizaciones. Al respecto Cobos dijo que estos puntos "los retiraron ellos". En todo caso "tendrían que haberlo sostenido, como sostuvieron Ganancias. Escuchen al presidente provisional cuando dice ‘en virtud de los acuerdos alcanzados vamos a incorporar unas modificaciones y vamos a retirar capítulos’. Retira el tema de moratoria jubilatoria, reitera el tema de Aerolínea Argentinas". Agregó que para él es entendible que hayan "diputados que quieren insistir por convicción, eso es entendible. Ahora hay dos Cámaras: Diputados y Senadores, pero el Gobierno es uno solo. Si acuerda tiene que mantener ese acuerdo. Esto es a título de colaboración con el Gobierno, porque le va a costar después sacar otras leyes. La credibilidad es la principal fortaleza que puede tener un Gobierno, sobre todo cuando hay minoría parlamentaria".

Por otro lado el legislador nacional planteó que el mercado ya dio por "superada la Ley Bases y está esperando a ver si puede lograr otros acuerdos del Gobierno. Me parece que se está arriesgando demasiado en algo que no tiene sentido si uno hace el análisis global y no mira el hoy para tratar de sacar uno que otro artículo".

Respecto del papel que pueden jugar los gobernadores, teniendo en cuenta que habrán reuniones donde incluso Alfredo Cornejo va a participar, Cobos expresó que "a lo mejor ellos transmitan su visión, pero ya hay posturas muy claras. En nuestro bloque hay posturas muy claras de una posición y de otra". A esto agregó que, efectivamente, "hay mucha división de pensamiento en el radicalismo y una transversalidad también con el bloque de Hacemos, que dirige Miguel Pichetto". Al PRO "lo descarto porque actúa prácticamente el tándem con lo que diga La Libertad Avanza".

Finalmente, Julio Cobos expresó que tienen reunión de bloque este martes donde tratarán de consensuar: "A lo mejor avenimos a unificar posturas, pero lo veo muy difícil porque hay posiciones que ya están trazadas y claramente las hemos expresado de una manera u otra y uno tiene que ser respetuoso también de la opinión de los demás".

