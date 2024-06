Esteban Allasino confirmó dónde será trasladado el Aeroclub de La Puntilla

A raíz del accidente aéreo ocurrido el pasado viernes 21 de junio, protagonizado por dos hombres que piloteaban una avioneta en Luján de Cuyo, se autorizó el traslado del Aeroclub de La Puntilla. Así lo confirmó el intendente del departamento lujanino, Esteban Allasino, quien además aseguró que el proyecto se hará con inversión de privados.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el mandatario aclaró que "el actual Aeroclub que está en la zona de La Puntilla poco tiene que ver con el desarrollo urbano de la zona. Nosotros, en asocio con los actuales operadores que entienden mucho más que la Municipalidad de la práctica aeronáutica, presentamos un anteproyecto técnico a la Asociación Nacional de Aeronáutica Civil (ANAC), para que apruebe una nueva locación en la parte sur del departamento, cerca donde está la refinería de YPF frentista a Ruta 7. Por suerte, la ANAC dio el visto bueno".

"Con este proyecto, otros antecedentes técnicos y trabajando con la Facultad de Ingeniería de la UNC, esperamos que para el mes de octubre de este año podamos sacar la licitación para que privados hagan un desarrollo en esta locación. Son casi 400 hectáreas que la Municipalidad va a poner para esta articulación público-privada, para que se relocalice el actual Aeroclub y se desarrolle todo un concepto de inversiones vinculados a lo que son hangares y servicios para los aereotransportistas de escala menor, que tiene soluciones para esta situación de inseguridad, la posibilidad de liberar esa zona para otros desarrollos y generar fuentes de empleo para todas las familias lujaninas", añadió.

Allasino explicó cómo será el procedimiento: "Es un proceso que está divido en tres. Lo primero fue la plataforma logística, que también está ubicada en esa misma locación, cerca de la refinería en la Ruta 7; el 1 de agosto abrimos los sobres. El segundo, en el mes de octubre, es el traslado de la pista y el progresivo desarrollo de los hangares. Y el tercero, donde está la zona de Chacras Park donde precisamente está la pista actual, hay 40 hectáreas que son de la Municipalidad. Creemos que tiene que darse todo un desarrollo empresarial-tecnológico, siempre con la búsqueda que los proyectos de inversión sean atractivos para el privado y que necesariamente asocien mejores condiciones de empleo para las familias de Luján".

Y precisó el costo de la inversión: "El 1 de agosto será la plataforma logística, en el mes de octubre la licitación para lo que es el traslado de la pista aeronáutica, que aproximadamente son 1500 millones de pesos de inversión y, a final de año, en virtud de toda esta información que está desarrollando la Universidad, se hará lo que es la parte de la actual pista para un desarrollo empresarial-tecnológico".

El intendente Allasino explicó todos los detalles del traslado del Aeroclub.

El jefe comunal detalló el rol que cumplirá el municipio dentro del proyecto: "La Municipalidad tiene como objeto recoger los residuos, mantener las características urbanas en condiciones, no ponernos a desarrollar un negocio aeronáutico. Pero, teniendo estos terrenos que no tienen otro destino porque no son terrenos con derecho de riego y entendiendo que vamos a poder liberar una zona que tiene un valor inmobiliario y poder desarrollar esta otra alternativa de inversiones, ponemos a disposición la tierra. El mercado privado y los inversores marcarán el pulso. Nuestro objetivo es la higiene urbana y las prestaciones municipales clásicas. La Municipalidad tiene que brindar las condiciones claras y transparentes para que estas inversiones puedan llegar a Luján".

¿Qué pasará con el terreno que será desocupado en La Puntilla?

Esteban Allasino divulgó el uso que le darán a la superficie que quedará desocupada tras el traslado del Aeroclub: "Toda esa isla donde está Chacras Park y otros desarrollos, son 90 hectáreas. Las centrales, que son 40 municipales, tiene que suceder, además de un desarrollo inmobiliario, albergar o contener un parque público. El proyecto que está ejecutando la Universidad Nacional de Cuyo propone toda una integración de todos estos desarrollos inmobiliarios y comerciales, con ciclovías y otras travesías, para que se respete el espíritu de un espacio público, pero que también en ese lugar, que ya tiene un impacto residencial e inmobiliario, se sigan concentrando en ese punto las inversiones y no se dispersen a otras áreas municipales donde los servicios no son los mismos".

"Ahí tenemos carreteras de primer nivel, servicios de agua de cloaca y, un dato no menor, la fibra óptica trasatlántica que viene desde el Atlántico y pasa al Pacífico, es decir, las condiciones de conectividad son óptimas para que empresas como Mercado Libre u otras de esa índole elijan este punto para invertir. Estamos muy contentos, entusiasmados, pero el pulso de las inversiones lo tienen que liderar los agentes privados. La Municipalidad y el Estado tienen que brindar condiciones transparentes y sostenibles en el tiempo".

Por último, el intendente de Luján de Cuyo comentó las condiciones de la licitación: "De las 40 hectáreas, un grueso de éstas tienen que servir como espacio público. La propuesta de la UNCuyo es que, en vez de que sea un espacio cerrado, sea todo integrado. Tener un gran sistema de movimiento para que todo el desarrollo esté integrado a un concepto que hoy los arquitectos lo ponen en boga, que es la 'Ciudad de los 15 minutos' donde puedas resolver todas tus necesidades, y en ciclovía. Es una propuesta muy buena, que lógicamente después tiene que ser validada por el mercado".

Escuchá la nota completa