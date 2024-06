El SUTE rechazó la primera oferta del Gobierno y siguen las negociaciones

El Gobierno de Mendoza reabrió las negociaciones paritarias con los gremios estatales este lunes, enfocándose en la actualización salarial para el tercer trimestre del 2024. En el primer encuentro, las autoridades provinciales presentaron una oferta al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). La propuesta oficial incluyó un aumento salarial del 15% distribuido en tres meses: 5% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre. Estos incrementos no son acumulativos, calculándose los aumentos de agosto y septiembre sobre la base fija del mes de julio. A pesar de la oferta, el gremio docente rechazó la propuesta. Carina Sedano, secretaria general del SUTE dialogó en MDZ Radio 105.5 FM y dio detalles esta primera oferta que hizo el gobierno y que rechazaron. Las negociaciones continuarán en busca de un acuerdo que satisfaga las expectativas de ambas partes.

"El gobierno llevó una propuesta de un aumento del 5% para los docentes y para los celadores. También un incremento del piso salarial que pasaría de 365.000 que era de junio a 400.000 para julio, 420.000 para agosto y 440.000 para septiembre. Nosotros la hemos rechazado por ser una propuesta insuficiente", aseguró Sedano entendiendo que se trata de un 15% dividido en julio, agosto y septiembre.

La dirigente del SUTE profundizó su posición y dijo que el rechazo es "porque el porcentaje es menor y también porque reclamamos que se desconoce el 18% que hemos perdido de nuestro poder adquisitivo con respecto a la inflación acumulada en el primer semestre del año 2024. Nosotros hemos dejado aclarado que nos deben un 18%, que ellos tomen nota y vean de qué manera van a lograr que lo recuperemos". Lo que sucede es que "los aumentos no son acumulativos y la inflación es acumulada. Este 18% es lo que hemos perdido de enero hasta junio, en este primer semestre".

Respecto del próximo encuentro para continuar las negociaciones, expresó que desde el gobierno "tomaron nota de todos los planteamientos que hicimos como sindicato y quedamos en una reunión para este jueves para ver si tienen alguna respuesta a nuestros pedidos".

Sedano aseguró que la discusión ya empezó en las escuelas: "Cuando tenés una paritaria escrita, las escuelas ya empiezan a debatir. Se ha debatido un bono. Vamos a convocar para la semana que viene y cómo seguimos para adelante si el Gobierno de la Provincia no toma nota de lo que estamos pidiendo los trabajadores de la educación. Veremos luego del receso escolar cómo vamos a seguir".

"Más que pensar que el Gobierno no tiene para distribuir los salarios, es que el gobierno tiene que pensar cómo distribuye sus fondos provinciales y que siga exigiendo que le paguen los fondos nacionales. En educación seguimos sin cobrar varios de los fondos nacionales y no vemos ninguna queja del gobierno provincial ante esta falta de cumplimiento. Eso también es quitarle a la educación, así que más que decir que a los trabajadores no nos puede dar tanto o cuánto primero tiene que exigir lo que nos deben a los trabajadores que cada vez somos peores pagos. De qué calidad educativa estamos hablando en las escuelas si vas a dar clases y estás pensando que tu hijo o tu hija no pueden comer, o que tus estudiantes tampoco pueden comer", agregó.

En cuanto a la paritaria nacional, la secretaria general del SUTE dijo que aún no hay convocatoria. "Hubo un simulacro de paritaria y no ha habido ninguna convocatoria posterior, así que sigue con el piso garantizado a $250.000 la paritaria nacional, no ha habido ningún otro requerimiento. Lo que está pasando con la jornada completa, lo que está pasando con la infraestructura. Si recorremos la provincia vemos que hay obras paralizadas, lo que está pasando con la merienda de los estudiantes. En la provincia no están llegando las raciones que se necesitan". Aseguró que "Mendoza es una de las provincias que están mandando el dinero de las raciones, no las que correspondería, pero están mandando", es decir, que hay provincias donde no llega nada. Y finalizó: "Nosotros estamos, de abajo hacia arriba, en el lugar octavo. Somos la octava provincia peor paga del país".

Escuchá la entrevista completa