En la previa del debate de la Ley Bases en Diputados, Julio Cobos se reunió con un senador de La Libertad Avanza

Este último fin de semana, el diputado nacional radical Julio Cobos mantuvo una reunión con el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. El encuentro llevado a cabo en San Luis se da a pocos días de que la Cámara baja trate nuevamente la Ley Bases, la cual fue aprobada en el Senado y regresó nuevamente a Diputados para su sanción definitiva.

Cobos hizo mención a un "marco de acuerdo" entre oficialistas y opositores en el Senado a la hora de abordar tanto la Ley Bases como el paquete fiscal. Esto fue desmentido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, horas después.

"De visita por la hermosa San Luis, compartimos una charla con Bartolomé Abdala, quien gentilmente me brindó información detallada del 'marco de acuerdo' entre oficialismo y oposición, en particular con los senadores de la UCR, en el tratamiento de la ley Bases y paquete fiscal", señaló el exvicepresidente en su cuenta de X.

Julio Cobos y el puntano Bartolomé Abdala.

Cobos, que ya le advirtió a MDZ que se anticipa una discusión con diferentes perspectivas en materia de derecho constitucional al querer insistir en algunos artículos de la Ley Bases y del paquete fiscal, aportó tras el cónclave que mantuvo con el senador libertario: "Coincidimos con Bartolomé Abdala en la importancia de respetar los cambios introducidos en la Ley Bases en la Cámara Alta, e insistir en temas como ganancias y bienes personales; algo que redundará en beneficios de futuros tratamientos legislativos".

Coincidimos con @AbdalaBartolome en la importancia de respetar los cambios introducidos en la ley Bases en la Cámara Alta, e insistir en temas como ganancias y bienes personales; algo que redundará en beneficios de futuros tratamientos legislativos.



pic.twitter.com/s75w04fvfg — Julio Cobos (@juliocobos) June 22, 2024

Este domingo por la mañana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó acuerdos con la oposición dialoguista por la Ley Bases en la Cámara de Senadores y anticipó que -como señaló Cobos- insistirán con la sanción del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales y las privatizaciones.

El funcionario detalló que el Gobierno intentará mantener Ganancias y Bienes Personales porque lo considera "un tema que favorecería mucho a las cuentas provinciales", y añadió: "Son recursos de mucha importancia para las arcas provinciales".

Con respecto a las privatizaciones de las empresas del Estado, confesó: "No teníamos los votos para aprobarlas como habían salido, entonces hubo que sacarlas. Pero si Diputados insiste con las privatizaciones, estamos totalmente de acuerdo". "Eso no quiere decir que haya habido una acuerdo sino que no teníamos los votos, por eso lo retiramos", aclaró, y agregó: "En el Senado tenemos 7 de 72, si no tenemos los votos se saca.

Por su parte, a través de su presidente de bloque, Rodrigo de Loredo, el radicalismo mostró sus cartas de cara a la vuelta a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Bases y el paquete fiscal, iniciativas que se votarán en el recinto el próximo jueves.

Mediante una larga publicación en su cuenta pública de X, el cordobés que comanda una bancada de 34 integrantes anticipó que votará muy en línea con los deseos de la Casa Rosada, ratificando la mayor parte de la redacción original que salió con media sanción de la Cámara baja a fines de abril, y desconociendo cambios aplicados en el Senado.