La jueza Servini apuntó contra el operativo de Seguridad de Patricia Bullrich en los incidentes frente al Congreso por la Ley Bases

La jueza federal María Servini dio detalles sobre el curso de la investigación sobre los incidentes frente al Congreso por la Ley Bases y criticó el procedimiento policial durante el operativo encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"La ministra hizo un comando común dependiente del comando de seguridad. No sé cómo trabajan, no sé como están organizados. De todas las causas y todas denuncias que he recibido, me parece que no están organizadas", lanzó la magistrada.

En diálogo con El Destape Radio, Servini cuestionó así los sumarios entregados por las fuerzas y los calificó de "incompletos". "O si están organizadas están tirando cada uno por su lado, los expedientes vinieron cada uno por su lado muy mal instruidos, faltaba mucho", sumó.

Por otro lado, la jueza aclaró que la causa aún se encuentra bajo investigación y subrayó que todavía le queda mucho material para analizar.

"No nos alcanzaba el tiempo para ver la cantidad de videos que hay. Todo el mundo saca un video y ustedes cree que ya lo vio y después le aparece un video completamente distinto. Entonces hay que mirar todo”, explicó

En ese sentido, explicó su decisión de procesar con prisión preventiva a las únicas cinco personas que quedaron detenidas por los episodios. Indicó que, si bien se hizo un "estudio muy rápido" porque "el tiempo no daba", se pudo constatar una correlación entre la documentación presentada y el testimonio policial.

Servini tampoco desestimó que exista alguna responsabilidad de las fuerzas de seguridad en los enfrentamientos que se produjeron afuera del Congreso.

“Ya se pidió el nombre de todas las personas que estuvieron en la fuerza tratando de parar esta manifestación y después tenemos que ver el papel que ocupaba cada uno en ese lugar”, finalizó.