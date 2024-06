Emir Andraos: "Estoy preocupado por la paralización de la obra pública nacional"

El vóley fue durante muchos años la pasión y el trabajo de Emir Andraos (PJ), hasta que hace más de 15 años, empezó a colaborar en gestión desde lo técnico, hasta girar su vida alrededor de la política al lado del exintendente de Tunuyán, Martín Aveiro (actualmente diputado nacional). El año pasado, fue electo como su sucesor, y ya se mueve por la cancha, evita que la pelota se caiga al piso, porque como con el vóley, conoce el municipio desde hace muchos años.

En esta entrevista con MDZ, cuenta sus primeros meses como intendente, en un contexto macroeconómico para nada favorable. Su vínculo con la Nación, la provincia y qué ve para el peronismo que viene.

-Hace ya varios años que su nombre sonaba como el del próximo intendente, ¿cómo ha sido su experiencia en estos meses?

- Han sido complejos, con alta carga de ansiedad e incertidumbre, por cuestiones de coyuntura nacional. Sin embargo, los hemos transitado con cierta calma sobretodo porque veníamos con conocimiento de la gestión y con mucho territorio. He sido parte de las gestiones de Martín (Aveiro), los tres mandatos y parte del equipo que me acompaña también, por lo tanto teníamos cierta de funcionamiento de cómo llevar adelante el municipio, en qué aspectos y qué desafío íbamos a proponer. Algunas cuestiones han quedado postergadas por funcionamiento o porque aún no tenemos claro el horizonte que vamos a tener de acá en adelante a nivel nacional, pero siempre levántandonos para mejorar las condiciones de nuestro departamento en los diversos ámbitos. Creo que en esta época es cuando úno tiene que ser más creativo.

-¿Cuál será su impronta como intendente, más allá de las circunstancias?

-Llego a la política tarde, no vengo del palo de la política. Me dedicaba pura y exclusivamente al deporte. Jugaba al vóley y mi último paso por lo privado fue el club Mendoza de Regatas como coordinador en la sede de Maipú y también estaba con el equipo de vóley. Empece a trabajar con Martín cuando él fue secretario de Deportes en el gobierno de Celso Jaque (2007-2011), y en el ese año 2011, quedó electo como intendente. Mi aporte fue puramente técnico, en la Dirección de Deportes del departamento. Al año y medio quedé como jefe y luego como director de Deportes. Después empecé a pisar la arena política porque tenía otras responsabilidades. Decido renunciar a mi trabajo en Mendoza, volver a Tunuyán con mi familia y por esas cosas de la vida terminé de concejal, presidente del Concejo Deliberante, reemplazo latente de Aveiro cuando estaba el tema del decreto que impedía volver a presentarse que estaba impulsando Cornejo y ahí quedé con reemplazante natural.

- Venir del deporte le da una impronta, de recorrer, de la inclusión....

- El deporte es una herramienta importantísima, donde te adaptás a las diferentes situaciones que vas enfrentando cada día. Venía del deporte federado, un ambito bastante encapsulado. No venía del deporte social, pero cuando pisé la Dirección de Deporte, empecé a tener ese paneo que el deporte te lleva a detectar otras necesidades, de infraestructura, obra pública, cultura. Esto te hace conocer muy bien tu departamento, y llegás con una herramienta que convoca mucho. Eso te da cierta ciertas ventajas para llegar a la gestión.

- ¿Cuál es el tema que más le preocupa del departamento?

-Estoy preocupado por la paralización de la obra pública nacional que, como es de público conocimiento, no arranca desde la gestión de Milei por una decisión política y estamos a la espera de que se resuelva porque por una cuestión presupuestarias no la podemos resolver. Tenemos 300 casas sociales para familias de clase media baja sin terminar, dos jardines maternales que están al 50%, una obra de asfalto al 40% y también financimiento internacional para un estadio, que firmamos contrato, la empresa ganó la licitación. Un proceso muy largo de obras que hicimos con el municipio.

Por otro lado, uno de los temas en los que más me centré ha sido en la innovación del municipio, modernizarlo, para ser más eficiente el uso de los recursos, para la relación de los vecinos, trabajamos con un chat bot. Creé la Dirección de Innovación, para tener sobre todo la métrica. En Tunuyán, como en muchos departamentos, hay mucha relación de la gente con los funcionarios. Muchos pedidos, en vez de ir por el 0800 vienen directo a mi teléfono. Esa métrica no queda registrada, querés hacer un balance anual y no sabés cuántas llamadas hubo. Porque quizá hubo 200 al 0800 pero 1500 a los diferentes funcionarios. La idea es canalizar todo por ahí, el chat bot hay que incorporarlo. Es un desafío para la gestión porque tenés que responder y tener equipos preparados.

Vamos bien, queremos sostener lo que se venía haciendo en la gestión de Martín. Por eso es interesante poder trabajar en conjunto con los intendentes de Tupungato y San Carlos. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿A través de la marca Valle de Uco?

-En lo turístico, seguramente, pero hay cuestiones como lo educativo, o productivo que tranquilamente podríamos encontrar similitudes o necesidades que nos vinculen y poder alinearnos en un proceso. De hecho ya estamos en lo deportivo y lo cultural muy a mano. Hacemos un evento de Cultura en un lugar, asistimos con los equipos de todos los departamentos, con todos los recursos, y así de lo chiquito a lo grande, de lo simple a lo complejo.

Una obra de asfalto no es lo mismo encararla solo, con el departamento de Tunuyán o hacerlo los tres juntos y competimos por mejores precios para salir favorecidos todos. La demanda que hay es grande, también hay una gran caída de la coparticipación y eso nos genera menos recursos.

- Lo novedoso es que son intendentes de distinto color político

-Sí, pero eso no ha sido un obstáculo. El desafío es generar políticas de Estado del Valle de Uco. Nosotros tenemos la experiencia de la gestión de los residuos urbanos, que funciona independiente de los intendentes. Levantamos la basura con la gestión de los tres municipios, pero al COINCE, no le interesa el color político de los intendentes.

- ¿Cuánto ha bajado el porcentaje que reciben de coparticipación?

-Estamos entre un 10 y 15% de caída, de lo que teníamos en el presupuesto. A eso le sumás que hay una gran presión salarial, por la pérdida del poder adquisitivo que han tenido los empleados municipales. Uno intenta acompañar desde la municipalidad pero no alcanzás a los índices inflacionarios. Todo el empleo ha quedado muy retrasado respecto de la inflación.

- ¿Han tenido ajustes al comenzar la gestión?

- En el municipio de Tunuyán encontrás sólo café, ahora (Risas). Lo primero que hice fue que me senté con Hacienda, y les pregunté sobre dónde ven que se está yendo la plata. Me dijeron que gastamos mucho en refrigerio porque hacemos reuniones, eventos, y siempre hay un sanguchito, tortita. Se pide a demanda, y si sobra, sobra. Bueno, suspendimos los refrigerios. Por más que venga el presidente de Estados Unidos, toma café. No me causa ningún problema que venga quien venga, darle café o un mate cocido o un té. Con la impieza lo mismo. Vamos en bloque, de acuerdo a qué necesita cada área. Todos los autos del municipio tienen GPS para que nadie se desvíe del recorrido que tiene que hacer. Además, hemos empezado a compartir el esfuerzo con quienes nos piden ayuda para realizar a los eventos.

- ¿Tiene buen diálogo con el gobernador?

-Estoy mucho en contacto con funcionarios del Ejecutivo por diferentes temas. He tenido reuniones con todos. Tratando de encontrar la vuelta para solucionar juntos algunos problemas. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Y puertas abiertas de la Nación?

-He logrado las reuniones que necesitaba, no con buenos resultados porque los acuerdos han sido muy puntuales, pero por lo menos me han dado la posibilidad de tener la claridad de hacia dóndetengo que ir. He formalizado esas reuniones, a través de mails, para dar claridad de los procesos a la gente que está esperando cuestiones vinculadas a la Nación como las 300 casas.

-¿No participa de reuniones del PJ?

-No ha habido, ahora van a arrancar un poco de cara al año que viene.

-¿Le interesa participar en la elección de las autoridades partidarias?

- No, por ahora. Creo que tengo que hacer otro recorrido, sin bajarme el precio, soy intendente. Cuando tenga que alzar la voz, lo haré, ya lo he hecho, soy muy frontal en mi análisis. Creo que hay un tema a resolver que es el tema del liderazgo que no está resuelto, y eso nos puede llevar puesto.

Mirá la entrevista completa