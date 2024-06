A la sombra del fallo contra Alperovich, el peronismo ahora se preocupa por el futuro de Fernando Espinoza

Nadie dijo nada. No hubo un solo comentario oficial ni extra oficial alrededor de Fernando Espinoza. Pero luego de conocido el fallo de 16 años de prisión para José Alperovich, el ex todo poderoso de Tucumán, la clase política se dio vuelta y miró a La Matanza, donde el intendente está siendo procesado por abuso sexual simple en perjuicio de una ex empleada suya.

El jefe comunal debe agradecer que las condiciones políticas del municipio han cambiado. Si esto mismo hubiera pasado el año pasado, en medio del fragor de la interna contra Patricia Cubría, la compañera de vida de Emilio Pérsico, en la que hubo más de una escaramuza y acusaciones cruzadas de todo tipo, con amenazas de muerte incluidas, la crisis se hubiera profundizado aún más.

“De verdad que nadie habló del tema… Tampoco conseguimos al loco para que vaya a preguntarle qué le pareció el fallo contra Alperovich”, se confesó un dirigente sindical amigo del intendente que sabe de la preocupación que éste tiene luego de que haya sido dictado su procesamiento. Otro paliativo fue que en la misa que hoy convocó el obispo de San Justo, Eduardo García, en la que estuvo Monseñor Oscar Ojea, nada se dijo sobre los abusos del poder sino sobre el padecimiento de los sectores más vulnerables ante la falta de comida en los comedores sociales.

Las respuestas a las dudas sobre si el tema lo afecta o no está dada en el cambio de estudio jurídico. Ahora lo defenderá el estudio jurídico de León Arslanián, ex juez que condenó a los militares y luego fue ministro de Seguridad de Eduardo Duhalde además de activo defensor de todas las causas encabezadas por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

Al cambiar de profesional, el juzgado 57 a cargo de María Fabiana Galletti le concedió hasta el próximo 26 de junio para presentar el descargo por el cargo de “abuso sexual simple” y “desobediencia”, por haber intentando acercarse a la joven después de que radicara la denuncia y pesara una orden de restricción. Al ex gobernador de Tucumán lo acusaron de abuso sexual agravado.

Melody Raukaskas, la denunciante, estaba manteniendo al momento que conoció a Espinoza una relación con Gustavo Cilia, quien también oficiaba como proveedor municipal. Para los defensores del intendente, Cilia “le entregó” a Melody sabiendo de “lo calentón que es el negro” y luego “quisieron extorsionarlo”. Sin embargo, el relato de la joven fue tan impactante y la posterior ruptura de la orden de restricción agravaron las presunciones contra el intendente.

Días felices. Alperovich, junto con Juan Manzur, un aliado estratégico del matancero

Hace una semana, la Municipalidad de La Matanza presentó una denuncia que cayó en el juzgado del juez Sebastián Casanello en la que acusan a Mellody de lavado de dinero y el robo de unos 18.000 archivos de la oficina del intendente para avalar la sospecha de extorsión con la que tratan de defenderse.

En el municipio prefieren seguir haciendo como que no pasa nada y en las publicaciones sociales se vio al intendente visitando comedores, justamente, en tono a la misa realizada en Ciudad Evita. El silencio de todos sus contrincantes de Unión por la Patria lo ayuda contra la amenaza que constituye un gobierno con el cual parece no poder negociar. La llegada de Javier Milei, más allá de anárquica y libertaria, produjo una revolución en el status quo imperante en todos los ámbitos, inclusive en la Justicia.

Algunos consideran que sin los tiempos modernos y el nuevo clima social Alperovich jamás hubiera sido condenado, lo cual es absolutamente contra fáctico. Sin embargo, los hechos son los hechos y ahora a Espinoza está lleno de dudas sobre su futuro próximo.

Cerca de la vicegobernadora Verónica Maggario, la situación es mucho más previsible. Sabe que en tres años deberá volver a ser propuesta como intendenta, cargo que dejó cuando su compañero de ruta la sucedió para que ella fuera candidata junto con Axel Kicillof. Todos sus allegados manifiestan que se está resignando para volver a la jefatura comunal, “no porque no le guste, sino porque no está bueno ir por obligación”.

“El proceso era el mismo. Fernando no tiene reelección y tiene que salir del distrito, pero una cosa llegar para esconderlo y otra porque es un diseño político” aceptan en la Presidencia del Senado bonaerense donde pasa buena parte de sus días. La dupla compuesta por Espinoza y Maggario sucedió el poder territorial dispuesto por Alberto Ballestrini cuando fue electo vicegobernador de Daniel Scioli en 2011. Entre los dos alternaron la conducción municipal desde 2005 hasta la fecha. En tanto Scioli, que siempre la ve, forma parte de las fuerzas del cielo.