"Postal de la pobreza": el llamado de atención de empresarios mendocinos a la política

La Unión Industrial y Comercial de Mendoza (UCIM) lanzó un comunicado en el cual se refirió a la situación de pobreza que atraviesa tanto la provincia como el país, en el marco de la pronunciada crisis económica que atraviesa la Argentina. El texto de los empresarios mendocinos hizo hincapié en la indigencia vista en las calles, con el agravante del invierno y lo que representa no disponer de un lugar para dormir y cubrir necesidad básicas ante el arribo de las bajas temperaturas.

"Gente durmiendo en las veredas, en cajeros de bancos, en plazas y parques, en ingresos a edificios. Por doquier. Es un paisaje para nada habitual en Mendoza, una postal no solo no querida sino inadmisible", indica el escrito de la institución presidida por Daniel Ariosto.

"Las bajas temperaturas hacen de esta condición, de demasiadas personas, aún más insoportable e injusta. Solo las colas que se ven en ciertos lugares, en espera de comida que personas organizadas entregan y los espacios brindados por algunos credos en donde permiten alimentarse o asearse, parecen mitigar el sufrimiento que antiguamente solo estaba destinado a personas con enfermedad mental o 'estilo' de vida elegido, por quién sabe qué historias", sigue el documento.

Y agrega: "Postales de la pobreza. Hoy la calle es un destino obligado para personas que por la falta de recursos no pueden proveerse de un techo. Gente sin trabajo o changas tan poco redituadas que no alcanzan para satisfacer las más mínimas necesidades. Todos los que andamos por las calles del Gran Mendoza somos angustiados testigos de gente que permanece por meses y meses en lugares indignos para cualquier vida humana".

Luego, el comunicado hace especial énfasis en el rol de la la dirigencia política al sostener: "Hemos permitido tantas cosas. Los argentinos, todos, hemos soportado destratos y políticas empobrecedoras, hasta el hartazgo. Medidas en contra de todos nuestros derechos, privilegios de castas, corrupción, ineptitud para manejar la cosa pública, errores dignos de ignorancia, inoperancia o intenciones lejanas al bien común. También las empresas, únicas generadoras de riqueza y sobre todo las Pymes, llevan años de supervivencia, de lucha. Con cada vez más ajustes, debido también a malas decisiones tomadas por 'nuestros representantes', no importa el signo político al que pertenezcan".

"Niños que siguen cayendo en la pobreza, educación, salud y seguridad (responsabilidad de los Estados nacionales y provinciales) en franca caída, vuelven a nuestra sociedad en realmente un ambiente invivible. Esta violencia contra los más básicos derechos y necesidades de la población, resulta inadmisible y no debemos normalizar esta decadencia. Tanto el Estado nacional como el provincial deben hacer lo que corresponda para que los argentinos -mucho menos los niños- no pasen hambre y tengan un lugar a donde cobijarse. No pueden quedar librados a su suerte", continúa la UCIM en su pronunciación.

"Y a la vez (no nos cansamos de decirlo) la generación de riqueza y trabajo solo son responsabilidad de la empresa y para ello, también los esfuerzos deberían estar dirigidos a estimularla, promoverla y protegerla para que este desastre que vivimos pueda revertirse y convertirnos al fin en una sociedad digna", concluye.