Javier Milei cargó contra el kirchnerismo y denunció amenazas hacia Sandra Pettovello

El presidente Javier Milei volvió a reiterar su respaldo público a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio de la controversia por los alimentos guardados en depósitos.

Milei defendió a Pettovello, lanzó fuertes críticas contra el kirchnerismo y denunció amenazas contra la ministra y su entorno. "La estrategia de los kirchneristas es atacar al denunciante. Tratan de matar al mensajero", disparó. Y agregó: "Amenazan a las familias de todos los miembros que avanzan en estas denuncias, excede el juego de la política".

En diálogo por Radio Mitre, el mandatario arremetió contra los sectores opositores, en particular, señalando a los kirchneristas y dejó una fuerte definición: "No descarte que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto".

Y añadió que "los kirchneristas tratan de operarla, de desprestigiarla, de ensuciarla" a Pettovello por "levantar curros por todos lados" en alusión a las irregularidades denunciadas por su ministerio.

Milei elogió a Sandra Pettovello, describiéndola como “una ministra valiente, capaz y con todas las agallas necesarias para enfrentar a los delincuentes y llevarlos directamente a la Justicia.”

"No está lidiando con gente normal, está lidiando con gente complicada que no tiene problema en ensuciar, calumniar y usar métodos no convencionales", sentenció.