El arduo camino que le espera a Javier Milei para terminar de organizar su gobierno

Javier Milei necesita terminar de asentarse en su Gobierno administrativo. Hay sorpresas que aparecen dentro del Estado complicando aún más una gestión que todavía no termina de alcanzar a todas las áreas de la administración, lo cual comienza a mezclarse con las deficiencias propias que mostraron todos los gobiernos. No es un tema menor y requiere atención inmediata. No solo se trata de la mayor o menor lentitud en atender los problemas heredados sino en el peligro que corren los libertarios de que se vuelva cada día más difícil diferenciar entre herencia y errores propios. Mauricio Macri puede dar cátedra de ese síndrome que terminó desgastando su gobierno.

La salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete desató alarmas en toda la administración y una necesidad de revisión de todo lo firmado por el funcionario saliente. Lo anunció con precisión quirúrgica Guillermo Francos en su primera conferencia de prensa como nuevo Jefe de Gabinete. De allí puede salir la verdadera razón del apresuramiento en sacarlo a Posse del cargo, pero hay más y quizás los cambios deban incluir un viaje rápido de Francos a los EE.UU. No es el único problema que debe enfrentar.

Esta semana debería avanzar la negociación por la votación en el Senado de la Ley Bases. Allí los problemas abundan. El radicalismo está en una faz interna explosiva y puede complicar seriamente el futuro de las relaciones en el Congreso y al mismo tiempo la suba de salarios que se auto otorgaron los senadores va a complicar la votación de la ley en Diputados. En medio de ese escenario aparece el primer caso de denuncia de corrupción dentro de la administración Milei con la salida de Pablo de la Torre del ministerio de Capital Humano, la investigación por el estado y la distribución de alimentos y los contratos que se firmaron con la Organización de Estados Iberoamericanos para contratar personal externo a la administración y que pudo haber sido usado para otros fines.

La salida de Nicolás Posse todavía genera ruido en el Gobierno

Cómo rearmar el Gobierno tras la salida de Posse

La salida de Posse del Gobierno dejó heridas profundas dentro de la administración y también en las relaciones con Estados Unidos. Hay un ejemplo que preocupa a muchos. Las miradas apuntan al viaje que hicieron Posse y Luis Caputo a Washington a fines de abril. El exjefe de gabinete y el ministro de Economía tuvieron una ronda de visitas que incluyó el Departamento de Estado, del Tesoro, funcionarios de la Casa Blanca y que también incluyó una visita al cuartel de la CIA en Langley donde se reunieron con el jefe máximo de ese organismo de inteligencia William Burns.

Pocos días después de esa visita comenzaron los rumores sobre los problemas de Posse dentro del Gobierno de Javier Milei y un mes después el presidente dispuso su salida del Gabinete. En Washington todo sonó extraño. Estados Unidos, y especialmente, Langley, ahora piden las nuevas coordenadas en la relación de inteligencia entre ambos países, ardua tarea que debe sumarse a los problemas que enfrenta cada día Francos.

La crisis de conducción que enfrenta el radicalismo remite a sus peores momentos en la historia. El partido tiene una conducción nacional encabezada por Martín Lousteau que no es reconocida en los hechos por buena parte de la dirigencia, legisladores y mucho menos los gobernadores de la UCR. El senador porteño, además, no terminó de explicar claramente por qué decidió presentar un dictamen propio sobre la Ley Bases después de un mes de negociaciones en el Senado y cuando su propio bloque sigue un camino distinto.

Algunos senadores, inclusive, optaron no firmar el dictamen oficial de la Ley Bases y la Ley Fiscal aunque después vayan a votar a favor en el recinto. Un caso sería el de Maxi Abad que, con toda lógica, no quiere profundizar más la debilidad que muestra el radicalismo con esta interna poniendo su firma en un dictamen que por las diferencias deja al desnudo la crisis partidaria.

Desde el partido acusan a Lousteau de querer mantener un acuerdo legislativo con Unión por la Patria. El kirchnerismo solo quiere voltear la Ley Bases mientras que amplios sectores del radicalismo pidieron modificaciones pero nunca se negaron a darle a Javier Milei su primera ley en el Congreso. Más cuando el conflicto por el recorte a los fondos universitarios ya se arregló aunque sea temporariamente de la mano de la negociación que llevó adelante Emiliano Yacobitti.

El Excel maldito

En Diputados la situación no es más calma. Hay una clara ruptura entre Rodrigo de Loredo y parte del resto de la bancada. Esa crisis se alimenta con otra situación que puede resultar explosiva a la hora de votar en esa Cámara la Ley Bases: la enorme diferencia salarial entre los senadores y los diputados, algo hoy insalvable. Los sueldos que cobraron los diputados en mayo

“La diferencia con el Senado es impagable”, reconoce un diputado del grupo dialoguista con el Gobierno, “ellos se dieron los dos aumentos y en esta Cámara nada”, confiesan. Se cuenta que hay diputados que ya no viajan a la Capital Federal por la falta de fondos, lo que cargó más peso de trabajo en las comisiones sobre los legisladores porteños y bonaerenses que los cubren cuando se convoca a las reuniones.

Existe una planilla Excel que circula entre los diputados y a la que accedió MDZ que deja el claro el reclamo salarial que, se insiste, puede ser clave a la hora de votar la Ley Bases en esa Cámara. En mayo mientras un senador cobró $ 7.208,331, a un diputado solo le ingresó por dieta $ 2.665.595. Y se presume que, además, en la dieta de los senadores debe sumarse la actualización de 9 % que corrió el último mes. La situación es explosiva.

Kirchnerismo al acecho

Mientras tanto el Gobierno debe enfrentar no haber terminado de ocupar todos los cargos que tiene disponibles en la estructura del Gobierno, al que se ve en deficiencias en la gestión, pero que también deja en claro el nivel de colonización del Estado que tuvo el kirchnerismo dentro y fuera de la Argentina. Una anécdota reciente dejó perplejos a muchos funcionarios.

El 29 de abril pasado Diana Mondino bajó a desayunar al restaurante del Fairmont Peace Hotel de Shanghai después de haber dormido en su primera noche en China. La tranquilidad y el nivel del servicio que ofrece cualquier destino en Asia para quien la visita es casi insuperable. Ese desayuno no lo fue tanto. Mondino se sentó a su mesa y nadie pudo evitar darse cuenta que a menos de dos metros de ella estaban desayunando el exembajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, su hermano Camilo (padre de la nieta de Cristina Fernández de Kirchner) y un primo de los Vaca Narvaja que se quedó a vivir en ese país quizás seducido por las oportunidades de negocios que ofrece.

Vaca Narvaja no estaba allí como turista, sino en rol de interesado en seguir manteniendo relaciones con al menos tres empresas mineras chinas con operaciones en Argentina. El exembajador sigue moviéndose como un chino mas en el país (y no cualquier chino). Esas son algunas de las mismas empresas con las que Mondino se reunió en la escala Shanghai de su viaje a China. La sensación en la comitiva oficial ese día fue que el kirchnerismo extiende sus brazos mucho más allá de lo que cualquier libertario podía imaginar.