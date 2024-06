Un histórico referente del peronismo calificó como "grotesco" el pedido de expulsión de Daniel Scioli del PJ

La sanción de la Ley Bases en el Senado no sentó bien dentro de la oposición y la senadora y titular del bloque de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, pidió la expulsión del secretario de Turismo, Daniel Scioli, y de dos senadores peronistas no kirchneristas (Edgardo Kueider y Carlos Espínola) del Partido Justicialista (PJ).

En el caso de los senadores, la petición se debe a que ambos votaron a favor de la Ley Bases y el paquete fiscal y aportando con el quórum para la sesión. Por el lado de Scioli, es por haber aceptado integrar el Gobierno del presidente Javier Milei, tras la maniobra de inclusión al Gabinete nacional que propinó el ex ministro del Interior y actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En un extenso posteo por redes sociales, el funcionario de Milei envió un fuerte mensaje hacia la dirigencia peronista, en respuesta al pedido de expulsión de Di Tullio. Dentro del comunicado, apuntó contra quienes "se creen dueños" del partido y les aconsejó leer a Perón.

El histórico referente del peronismo, Julio Bárbaro.

Además, Daniel Scioli se definió como un "peronista y libertario", lo cual generó revuelo dentro del ámbito político. En consecuencia, el referente peronista, Julio Bárbaro, habló con MDZ Radio 105.5 FM e indicó que "lo de la expulsión es grotesco. Me parece que expulsarlo del peronismo es una idea del kirchnerismo, del cual se fueron todos. El kirchnerismo hace rato que no es lo mismo y los verdaderos peronistas nos fuimos corriendo del kirchnerismo. Hasta Kicillof se corrió de Cristina".

"Scioli hace eso desde siempre", sostuvo. Y argumentó: "Que él nos mande a leer es simpatiquísimo porque nunca tuvo una expresión con contenido ideológico, ni le interesa. Yo era muy amigo de Néstor y cuando lo eligió a Scioli de vicepresidente, me enojé mucho con él y lo discutimos. Después, Néstor no lo respetaba y a Scioli nunca le molestó que no lo respeten. Ahora, cuando el peronismo pone a Daniel Scioli como candidato a presidente, hay que expulsar a los que lo hicieron. Poner a ese personaje de candidato a presidente era grotesco. Es más, en aquel momento voté a Macri, y lo dije públicamente".

Julio Bárbaro afirmó que "la decadencia del peronismo empezó con el menemismo. Menem fue lo más destructivo que pisó la Argentina. En lo económico, él fue peor que la dictadura militar. Después, la decadencia también está vinculada a Cristina Fernández de Kirchner".

