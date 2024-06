Fin de una tregua: los coletazos que dejó el insulto de Mayra Mendoza a Jorge Ferraresi

La tensión en el peronismo bonaerense alcanzó un punto álgido cuando la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, enfrentó, delante del gobernador, al jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El cruce, con insulto incluido, dejo en evidencias las tensiones entre La Cámpora y los aliados a Axel Kicillof.

La bronca viene desde el lunes pasado, cuando Ferraresi organizó un plenario en Bernal Oeste, Quilmes, al que asistieron militantes "no alineados" con la intendenta camporista. Durante el evento, pidió que "la lapicera no la tengan los mismos de siempre", en un claro desafío a Cristina y Máximo Kirchner.

La Cámpora y Mayra Mendoza vieron el acto fue visto como una provocación. La intendenta de Quilmes, por eso, no dudó en enfrentarlo cuando se lo cruzó en pleno acto oficial en el Palacio de Gobierno provincial, para la firma del programa "Línea Municipios 2024" del Banco Provincia (un contrato de leasing para la compra de insumos con diez municipios: ocho oficialistas, un radical y un vecinalista).

El posteo del gobernador en X tras la firma del leasing de los intendentes con el Bapro.

Según pudo reconstruir MDZ, cuando Jorge Ferraresi se acercó a Mayra Mendoza, esta le espeto sin anestesia y para que se escuche: "¡Cagón!", dejando atónitos a los presentes. El intendente, sin responder la provocación, agachó la cabeza y se dirigió al Salón Dorado para firmar el convenio.

Según contó a este diario uno de los testigos involuntarios del hecho, "nos tomó por sorpresa, sabíamos que Mayra venía enojada pero no esperábamos esa reacción. Después lo encara a Axel y en un tono amenazante le dice: 'Esto no va a quedar así. Esto va a tener consecuencias'".

Desde el entorno de Mayra Mendoza justificaron a MDZ la reacción alegando la falta de respeto de Ferraresi por organizar un acto en Quilmes sin consultar. "No es la primera vez que hacen algo así. Se hacen los amiguitos y te juegan por atrás. Eso no se hace. Si cualquiera de nosotros va a otro distrito gobernado por un compañero pide permiso. No se mete de prepo, te crítica y después se saca una foto diciendo todos con Axel".

Reafirmando el accionar de la intendenta camporista, sostuvieron: "Está bien que Mayra lo haya encarado a Axel, si él lo habilitó sabrá las consecuencias y, si Ferraresi se mandó por la suya, Axel sabrá que hacer".

Una fuente que conoce bien de adentro la interna del peronismo bonaerense comentó a este diario que a Ferraresi, Cristina hace rato "lo puso en el freezer", debido a su apoyo a Kicillof en la interna peronista. "Cristina es Máximo y los que quieran disputarle el poder a Máximo en el PJ de la provincia se van a tener que enfrentar con Cristina", señaló. Los intendentes Jorge Ferraresi y Mayra Mendoza en tiempos de paz. Foto: Quórum Digital

Por lo que la intendenta de Quilmes y La Cámpora tomaron como una provocación y ¿el fin de la tregua? al plenario de Ferraresi en Quilmes. Más teniendo en cuenta que fue la última ciudad donde la ex vicepresidente hablo a la militancia, que la camporista es una de las preferidas de Cristina, y que Máximo postula a Mayra Mendoza como "la sucesora" de Kicillof.

Un dato no menor fue la frialdad del gobernador Axel Kicillof en las redes sociales al acto de Crisitina, algo copiado por varios de los intendentes que quieren a Máximo fuera de la conducción del peronismo provincial. Por lo que, de no mediar alguien que pare la pelota y ponga paños fríos, la interna entre La Cámpora y el peronismo bonaerense que se encolumna detrás de Axel Kicillof estará lejos de resolverse.